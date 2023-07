Einige Sternzeichen brauchen im Leben einfach feste Regeln. Ihnen ist es wichtig, eine vorgegebene Struktur zu haben, an die sie sich halten können. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sich durch ihre Unabhängigkeit, Entschlossenheit und Unbeugsamkeit auszeichnen. Sie hassen es förmlich, wenn man ihnen vorschreibt, was sie zu tun haben.

Nicht selten zählen solche Querköpfe zu einem der folgenden Tierkreiszeichen.

Widder

Der Widder ist mutig und entschlossen – das ist bekannt. Geborene dieses Sternzeichens stehen aber auch stets für ihre Überzeugungen ein und sind nicht bereit, sich von anderen bevormunden zu lassen. Das passt einfach nicht in ihre Lebensphilosophie. Nicht ohne Grund ist der Widder als der Freigeist unter den Sternzeichen bekannt. Diese Feuerzeichen sind impulsiv und stürzen sich gerne in neue Abenteuer, ohne auf die Meinung anderer Rücksicht zu nehmen.

Stier

Der Stier ist bekannt für seine Sturheit und Beharrlichkeit. Einmal eine Entscheidung getroffen, halten sie daran fest, unabhängig davon, was andere sagen. Sie verfolgen ihre Ziele mit Entschlossenheit und lassen sich nicht von Außenstehenden davon abbringen. Was das im Alltag konkret heißt? Das Sternzeichen lässt sich lieber auf lange Diskussionen ein, anstatt einfach zu tun, was von ihm verlangt wird.

Löwe

Und natürlich darf in dieser Liste der Löwe nicht fehlen. Wie wir alle wissen, liebt er es, im Mittelpunkt zu stehen. Und um Aufmerksamkeit von möglichst vielen zu bekommen, scheut er keine Kosten und Mühen. Aber eben auch Regeln und Vorschriften sind ihm dabei völlig egal. Mit dem Strom zu schwimmen, passt einfach nicht zum Lebensstil des Sternzeichens. Und solange er am Ende des Tages gute Geschichten erzählen kann, mit denen er prahlen kann, ist ihm jedes Mittel recht.