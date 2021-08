“Nein danke, das ist mir zu viel Glow!” – Said no one ever! Und deshalb sind wir immer auf der Suche, nach Möglichkeiten, wie wir den perfekten Glow mit Make-up und Co hinbekommen.

Auf TikTok geht gerade ein Video mit einem ganz bestimmten Trick viral, mit dem ihr eure Haut so richtig zum Strahlen bringt!

Auf der Suche nach strahlender Haut

Ja, wir geben es ja schon zu! Wir lieben es, wenn die Haut so richtig strahlt! Das hebt die Stimmung und man fühlt sich automatisch frischer und ausgeglichener. Aber weil wir nun mal nicht alle mit einem natürlichen Glow gesegnet sind, müssen wir hier und da eben mal nachhelfen. Zum Glück gibt’s da schon einiges am Markt, wie etwa Highlighter, Glow-Foundation und Co.

Aber weil wir auch nicht immer alles neu kaufen wollen (können), haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal nach Alternativen um. Und siehe da: TikTok hat wieder mal etwas sehr Nützliches ausgespuckt. Es ist ein super simpler Hack, den man easy nachmachen kann. Und das Beste: Die meisten haben diese Produkte bestimmt schon zuhause!

So gelingt der perfekte Glow, laut TikTok

Influencerin Milly Chan macht’s vor und zeigt, wie man den perfekten Glow hinbekommt. Ihre Beauty-Routine löst enormes Interesse aus. Denn binnen kürzester Zeit hat der Clip auf TikTok über 2,7 Millionen Aufrufe gesammelt. Für den Strahleffekt der Extraklasse benötigt sie genau zwei Dinge: eine flüssige Foundation und die Geheimwaffe! Seid ihr bereit? Es ist *Trommelwirbel*: Settingspray!

Und so geht’s: Milly benutzt zuerst einen Primer. Dann mischt sie verschiedene flüssige Foundations auf einer Platte zusammen. Den Mix besprüht sie dann mit dem Settingspray. Bevor sie das Make-up dann aufträgt, kommen noch ein paar Sprüher vom Spray ins Gesicht. Anschließend nimmt Milly einen Make-up-Sponge und beginnt, die Foundation vorsichtig auf ihre Haut zu tupfen.

Dann folgt noch der Concealer, der vorher ebenfalls mit dem Settingspray bearbeitet wird. Nachdem sie noch Puder, Highlighter, Bronzer und Blush (ist natürlich optional) aufgetragen hat, kommt der Geheimtipp nochmal zum Einsatz. Damit glowt die Haut nicht nur – das Make-up hält auch bei jedem Wetter!

Unser Produkttipp: Der “All Nighter Ultra Glow” von Urban Decay

Zum Fixieren von Make-up gibt’s von Urban Decay einige gute Sprays. Für den TikTok-Hack eignet sich am besten der “All Nighter Ultra Glow”, der eurem Make-up das perfekte Glow-Finish verleiht. Erhältlich für rund 17 Euro zum Beispiel bei Douglas.