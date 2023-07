Ein TikTok Video sorgt online gerade für jede Menge Schmachten und Schwärmen: Ein 78-jähriger Mann wird endlich wieder mit seiner großen Liebe aus Jugendzeiten vereint; und nutzt den Moment gleich für einen Heiratsantrag!

Online wird das Paar ordentlich gefeiert.

Heiratsantrag nach 60 Jahren: Video geht viral

„Es ist sechzig Jahre her, dass wir uns das erste Mal begegnet sind.“ Mit diesen Worten startet für den 78-jährigen Thomas McMeekin einer der wohl größten Momente seines Lebens. Denn jetzt will er endlich seiner großen Liebe die alles entscheidende Frage stellen. Eine Frage, auf die er schon Jahrzehnte lang wartet. Denn die Liebesgeschichte von Thomas und seiner Nancy begann schon bevor die meisten von uns wohl geboren waren. „Du warst schon immer diejenige, in die ich verknallt war; seit deinen Cheerleader Tagen“, erklärt er seiner Angebeteten, als er sie Ende Juni vom Flughafen abholt. Dann nimmt er Nancys Hand und fragt sie nach 60 Jahren Schwärmerei, ob sie seine Frau werden will. Und Nancy bejaht sichtlich gerührt.

Ein Moment, der derzeit viral geht. Denn Thomas plante seinen Heiratsantrag penibelst mit seinen Mitarbeiter:innen, die den romantischen Moment auch aufzeichneten und auf TikTok posteten. „Er hat jeden Tag davon gesprochen“, bestätigen auch die Mitarbeiter des Dermatologen Fredrick und Samari. „Wir hatten ein Kissen besorgt, auf dem er sich hinknien und einen Antrag machen konnte, und wir besorgten ein Schild mit der Aufschrift ‚Sie hat Ja gesagt‘ – weil wir wussten, dass sie es tun würde.“

„Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Chance bei ihr haben könnte.“

Wie Thomas gegenüber „Fox 13“ bestätigt, war der Weg zu diesem Heiratsantrag aber alles andere als einfach. Denn auch wenn sich die beiden Turteltauben schon vor 60 Jahren kennengelernt haben; ihre Beziehung war nur von kurzer Dauer. „Wir haben uns immer aus der Entfernung aus bewundert.“, so Thomas. „Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Chance bei ihr haben könnte.“ Die beiden waren zwar in Teenie-Zeiten auf ein paar Dates, da sie aber auf unterschiedlichen Colleges waren, war es schon bald wieder vorbei und beide heirateten andere Partner:innen. Thomas hatte in den vergangenen Jahren drei Ehen, Nancy sagte viermal „Ich will“.

Doch das sollte nicht das endgültige Aus ihrer Liebe sein. Denn vor zehn Jahren treffen sich die beiden beim 50-jährigen Klassentreffen wieder. Beide sind zu diesem Zeitpunkt aber noch verheiratet. Es sollte weitere zehn Jahre dauern, bis die beiden wieder aufeinandertreffen. Denn als die Einladungen für das 60-jährige Klassentreffen eintrudeln, meldet sich Nancy bei Thomas und betont, dass sie sich schon sehr freue, ihn wiederzusehen. Und da beide jetzt Single sind, beschließt Thomas, den großen Schritt zu wagen. Eine absolute Überraschung für Nancy, die im ersten Moment nur einen Gedanken hat. „Zum Glück habe ich kein Make-up getragen, sonst wäre mir das alles vom Gesicht geronnen“, erzählt sie.

„Das ist fast so gut wie in ‚The Notebook“

Für sie ist der Heiratsantrag ein ganz besonderer Moment; auch wenn er relativ schnell gekommen ist. Denn eigentlich hatten die beiden ja nur drei Wochen lang intensiv Kontakt, bevor Thomas auf die Knie ging. Doch Nancy ist sich sicher: Das Timing ist perfekt! „Es ist wunderbar, denn wir haben nicht mehr viel Zeit im Leben. Und es auf diese Weise mit diesem Menschen verbringen zu können, ist ein wahr gewordener Traum.“

Und auch für die Menschen, die den Antrag online sehen, ist es ein Zeichen wahrer Liebe. Denn Thomas und Nancy werden in den Sozialen Medien mit Gratulationen überhäuft. Und wirklich alle schwärmen für die romantische Geste des 78-Jährigen! „20 Minuten später und ich weine immer noch“, schreibt etwa eine Userin. „Das ist fast so gut wie in ‚The Notebook“, erklärt ein anderer. Wir sind in der Zwischenzeit ja einfach nur gespannt, wie romantisch denn die Hochzeit wird. Wenn der Heiratsantrag ein Hinweis war, holen wir vorsichtshalber lieber schon einmal unsere Taschentücher heraus!