Seinen Mund aufmachen und für seine Meinung einzustehen ist definitiv keine schlechte Eigenschaft. Es gibt allerdings Momente, in denen man besser nichts sagen und sich zurückhalten sollte. Dann ist es eindeutig besser, den Mund zu halten und sich auf die Zunge zu beißen.

Diesen drei Sternzeichen fällt das aber ganz besonders schwer.

Löwe

Empathie und Einfühlungsvermögen zählen nicht unbedingt zu den Stärken des Löwen. Deshalb merkt er in Gesprächen und Diskussionen auch meist nicht, wenn er zu weit geht. Seine Aussagen können auf andere dann schnell mal verletzend wirken. Wenn ihm etwas nicht passt oder ihm eine Eigenschaft an seinem Gegenüber stört, dann hält der Löwe damit nicht hinterm Berg, sondern sagt es der Person lieber sofort direkt ins Gesicht. Allerdings gibt es so manche Situationen, in denen dieses Sternzeichen lieber den Mund halten sollte. So zerstört man Freundschaften und Beziehungen nämlich schneller als man denkt.

Widder

Ähnlich ist es beim Widder. Auch er ist für sein freches Mundwerk und seine offene und oftmals zu direkte Art bekannt. Er ist ziemlich taktlos und hält sich dabei selbst für besonders lustig. Der Widder achtet oft gar nicht darauf, was seine Aussagen und sein Verhalten bei seinen Mitmenschen auslösen. Hauptsache, er hat seinen Spaß. Wie sehr er andere mit seinem losen Mundwerk verletzen kann, merkt er meist gar nicht. Dieses Sternzeichen sollte unbedingt lernen, einen Gang zurückzuschalten und nicht immer gleich den Mund aufzumachen. Denn Schweigen ist ja bekanntlich Gold…

Wassermann

Der Wassermann gilt ebenfalls als ziemlich freches Sternzeichen, das permanent den Mund offen hat und ständig einen frechen Witz auf den Lippen hat. In vielen Situationen kann das auch ziemlich lustig sein. Wassermänner unterhalten gerne und lieben es, andere Menschen mit ihrer offenen und direkten Art zum Lachen zu bringen. Allerdings merkt dieses Sternzeichen leider nicht, wann genug ist. Auch in ernsten Diskussionen versteht der Wassermann nicht, wann es an der Zeit ist lieber den Mund zu halten und aufzuhören. In Sachen Empathie und Feingefühl gibt’s bei ihm noch ein wenig Aufholbedarf.