The Weeknd steuert einen Song zum neuen Avatar-Film bei. Das hat der Sänger jetzt selbst via Instagram verkündet. Dort postete der 32-Jährige am Sonntagabend einen kurzen Ausschnitt aus dem Track.

Inklusive Visual, das eindeutig auf „Avatar“ hinweist.

The Weeknd: Neuer Song für „Avatar: The Way of Water“

Seit Wochen fiebern Fans auf den neuen „Avatar“-Film hin – und bekommen immer mehr Einblicke, was sie im zweiten Teil des Fantasy-Films erwarten wird. Jetzt gibt’s endlich auch News zur Musik des Films. Niemand geringerer als „The Weeknd“ steuert einen Song zum Soundtrack bei. Das verkündete der 32-Jährige nun selbst via Instagram. Dort postete der Sänger am Sonntagabend einen Clip, der ein blaues A zeigt, das im Wasser zu schwimmen scheint. Außerdem ist ein kurzer Ausschnitt eines Songs zu hören, in dem ein Chor singt. „12.16.22“ ist in der Caption des Postings zu lesen. Der Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum des Songs.

Film-Premiere im Dezember

Nicht nur The Weeknd selbst, sondern auch „Avatar“-Produzent Jon Landau bestätigt mit einem Tweet, dass der 32-jährige Sänger Musik zum Soundtrack des neuen Films beisteuert. Auf seinem Profil teilte Landau nämlich ein gemeinsames Foto und schreibt „… Willkommen in der Avatar-Familie“.

As the Na’vi say, “Zola'u nìprrte' soaiane Avatar”… Welcome to the Avatar family. pic.twitter.com/yc9no1sJki — Jon Landau (@jonlandau) December 4, 2022

Ob The Weeknd noch weitere Songs zum zweiten Teil von „Avatar“ beigesteuert hat, ist derzeit noch unklar. Und auch wie der Track heißt, wissen wir aktuell noch nicht. Spätestens am Mitte Dezember wissen wir mehr, dann kommt „Avatar: The Way of Water“ nämlich endlich in die Kinos. 2024, 2026 und 2028 sollen außerdem noch weitere Teile folgen.

Erfolgreichster Film der Geschichte

Der erste „Avatar“-Film erschien 2009. Regisseur James Cameron veröffentlichte damit den finanziell erfolgreichsten Film der Geschichte. 2017 begannen dann schließlich die Dreharbeiten zum zweiten Teil. Aufgrund von Corona sowie technischen Verzögerungen mussten sich Fans länger als geplant gedulden.

Filmstart in Österreich ist am 14. Dezember.