Nach zwei Jahren Ehe haben die „Pitch Perfect“-Schauspielerin Brittany Snow und Tyler Stanaland beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Ein Grund dafür soll das Drama in der Netflix-Show „Selling The OC“ sein, in das Tyler verwickelt ist.

Dabei geht es gleich um mehrere andere Frauen aus der Serie …

Alles aus zwischen Brittany Snow und Tyler Stanaland

Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie haben sich Schauspielerin Brittany Snow und Tyler Stanaland das Ja-Wort gegeben. Damals schwärmten sie noch voneinander und bekräftigten, ihre Lieblingsperson geheiratet zu haben. Doch jetzt, nach zwei Jahren Ehe, ist alles schon wieder aus und vorbei. Auf Instagram teilten die beiden das überraschende Posting, in dem sie ihre Trennung verkünden.

Unter dem Schwarz-Weiß-Bild der beiden steht, sie haben die „schwierige Entscheidung“ mit Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander getroffen. „Wir haben erkannt, dass wir uns etwas Zeit nehmen und sicherstellen müssen, dass wir alle unser erfülltestes und authentischstes Leben führen“, schreibt das Ex-Paar. Für ihren gemeinsamen Hund wollen die beiden jedoch weiterhin gut miteinander auskommen.

„Wir haben diese Reise als beste Freunde begonnen und unsere Beziehung wird weiterhin eine Priorität sein, nicht nur für uns, sondern auch für unseren Hund Charlie. Wir schätzen Ihre Unterstützung aufrichtig und bitten um Privatsphäre, während wir durch dieses neue Kapitel navigieren“.

Netflix-Serie soll Grund für die Trennung sein

Während sich das Paar offiziell noch nicht zu einem exakten Grund der Trennung geäußert hat, brodelt die Gerüchteküche indes bereits. Denn viele munkeln, dass das Drama, in das Tyler Stanaland in der Serie „Selling The OC“ verwickelt ist, das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht hat. Denn in dem „Selling Sunset“-Ableger auf Netflix geht der Immobilienmakler auf Tuchfühlung mit gleich mehreren seiner Kolleginnen. Dass seine mittlerweile Ex Brittany dabei zusehen musste, während eine der Maklerinnen (Polly Brindle) Tylers Nase in den Mund nimmt und eine andere (Kayla Cardona) offenbar mehrmals versucht hat, ihn zu küssen, war bestimmt nicht gerade angenehm für sie.

Auch eine dritte Maklerin aus der Serie, Alex Hall, flirtete offensichtlich mit dem 33-Jährigen. Doch wie sie gegenüber Page Six klarstellte, bereut sie ihre Aktion keineswegs. „Ich würde es auch wieder tun“, so Hall, die in einer Szene am Strand mit dem Verheirateten innig gekuschelt hat.

Laut Insidern war Brittany Snow, bekannt aus „Pitch Perfect“ ohnehin nicht damit einverstanden, dass sich ihr Mann in dem Reality-Format präsentiert. Denn sie wollte alles dafür tun, damit ihre Beziehung privat bleibt. Uns erinnert das ein kleines bisschen an die dramatische Beziehung der „Selling Sunset“-Maklerin Chrishell Stause und ihrem mittlerweile Ex-Mann Justin Hartley.

Denkt ihr, dass „Selling The OC“ schließlich für die Trennung gesorgt hat? Ja, definitiv. Das Verhalten von Tyler ist unmöglich. Nein, das stand bestimmt schon vorher fest.

