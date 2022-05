In der Reunion-Show von „Selling Sunset“ schwärmt Chrishell Stause jetzt erstmals von ihrer neuen Beziehung – und scherzt kurz darauf über ihr Coming-out.

Als Liebesbeweis gab es offenbar sogar schon ein Tattoo.

Chrishell Stause spricht über neue Beziehung

In den vergangenen Monaten machte Chrishell Stause aus „Selling Sunset“ durch ihre Romanze mit ihrem TV-Chef Jason Oppenheim Schlagzeilen. Die Beziehung stand schließlich auch im Fokus der aktuellen Staffel – obwohl Fans schon wussten, dass sie schon bald in einer Trennung enden wird. Denn auf Instagram verkündeten die beiden schon im Dezember 2021, dass sie nicht mehr zusammen sind.

Doch in der Reunion-Show der aktuellen fünften Staffel spricht Chrishell jetzt darüber, dass sie abseits der Kameras wohl doch ein Happy End gefunden hat. Jedoch nicht mit Jason, sondern dem australischen Artist G Flip. G Flip ist nonbinär; die beiden lernten sich offenbar beim Musikvideo-Dreh des Artists kennen. In dem Video küssen sich die beiden und tanzen ausgelassen zu G Flips Musik; das Video soll am 18. Mai erscheinen.

Erstes Foto bereits im März 2022

Zwischen den beiden hat es also durch das gemeinsame Video gefunkt. Und Chrishell scheint mit ihrer neuen Liebe wirklich glücklich zu sein. „Man kann sich nicht aussuchen, wo man jemanden trifft. Man kann sich nicht aussuchen, wann man jemanden in seinem Leben trifft“, sagte sie in der Reunion-Show. „Vor kurzem habe ich jemanden kennen gelernt, der sich ebenfalls an einem anderen Punkt im Leben befindet.“ Das Paar verbringe „eine Menge Zeit“, erklärt Chrishell und fügt hinzu, dass G Flip „jemand ist, der ihr sehr wichtig ist“.

Doch während Chrishells Enthüllung bei der Renuion viele überraschte, haben aufmerksame Fans G Flip in Chrishells Leben bereits bemerkt. Denn schon am 18. März postete der „Selling Sunset“-Star ein Foto der beiden in einem Sammelpost.

Chrishell Stause scherzt über Coming-out?

Medienberichten zufolge soll die Beziehung schon ziemlich ernst sein. People berichtet etwa, dass Chrishell und G Flip mittlerweile sogar schon zusammen wohnen sollen. Und wenn man G Flips Instagram glauben darf, gibt es bei dem Paar schon eine enorme Vertrauensbasis. Denn Chrishell durfte den Artist sogar schon tätowieren.

In einer Instagram-Story scherzte die „Selling Sunset“-Beauty nach der Reunion auch über ein mögliches Coming-out. Denn als sie die Fortschritte bei den Arbeiten an ihrem neuen Kleiderschrank zeigte, scherzte sie: „I’m coming out“ in Anspielung an den Kleiderschrank (Im Englischen steht die Bezeichnung „Coming out of the closet“ auch für das Coming-out in Bezug auf die sexuelle Orientierung).

Ob G Flip in den kommenden Staffeln „Selling Sunset“ eine Rolle spielen wird oder sogar Auftritte in der Show bekommt, bleibt also abzuwarten. Die Reality-Show wurde auf jeden Fall Anfang des Jahres um eine sechste und siebte Staffel verlängert.