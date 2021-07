Manche haben es einfach: Ein Gespür für kommende Trends. Sie tragen It-Pieces bevor alle anderen von den Trends überhaupt Wind bekommen haben. Darauf hat auch euer Sternzeichen Einfluss.

Diese Tierkreiszeichen haben einen besonderen Riecher für Mode und sind wahre Fashionistas.

Wassermann

Der Wassermann ist sehr experimentierfreudig und das gilt genauso für Modetrends. Er probiert gern viel aus und hat ein ausgeprägtes Gespür für auffällige Accessoires. Viele Personen aus dem Freundeskreis des Wassermanns fragt ihn bei Modefragen um Rat. Mit der Experimentierfreudigkeit trägt der Wassermann sein Selbstbewusstsein gern nach außen. Denn er zögert nicht die auffälligsten Muster miteinander zu kombinieren.

Widder

Dieses Sternzeichen ist eine zielstrebige, disziplinierte und auch mutige Persönlichkeit. Alles Merkmale, die man als Fashionista braucht. Die Kombination aus all diesen Eigenschaften, bringt die einzigartigsten Outfits zutage. Der Widder geht in der Mode immer den unkonventionellen Weg. Wenn das Sternzeichen durch sein Outfit aus der Masse hervorsticht, dann steht es mit Selbstbewusstsein dazu. Dieses Sternzeichen liebt Stilbrüche in seinen Outfits.

Jungfrau

Die Jungfrau hat einen etwas strukturierten Zugang zur Mode. Mit ihrer ordentlichen und perfektionistischen Ader sind ihre Outfits immer perfekt abgestimmt. Der Grund hierfür liegt darin, dass sie schon über Jahre hinweg die bekanntesten Designer und Influencer verfolgt. Auf dieser Basis hat sie ein Modesystem ausgearbeitet, das ihr hilft Trends sofort zu erkennen. Ihr Mode-Expertise baut somit auf einem selbsterstellten Trendkatalog.