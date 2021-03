Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Riesen-Containerschiff “Ever Given” ist nach offiziellen Angaben wieder frei.

Das Schiff blockierte den Kanal bereits seit letzter Woche.

Suezkanal: Containerschiff “Ever Given” wieder frei

Der Kanalbetreiber SCA teilte am Montag weiter mit, dass der Verkehr in der für die globale Schifffahrt so wichtigen Wasserstraße wieder aufgenommen werde. Ein sogenannter Schiffstracker und das ägyptische Fernsehen zeigten, das sich der Frachter in der Mitte des Kanals befand. Die 400 Meter lange “Ever Given” hat rund eine Woche lang den Weg für mindestens 369 wartende Schiffe versperrt und damit für Verzögerung im Welthandel und bei Lieferketten gesorgt.

Containerschiff sorgt für Spott im Netz

Unterdessen sorgte der Vorfall auch für jede Menge Lacher auf Twitter, Instagram und Co. Denn dort bastelten unzählige User ziemlich witzige Memes mit dem Schiff. Kaum ein Social Media-Feed war in den vergangenen Tagen nicht voll mit lustigen Sprüchen und Bilder rund um den verstopften Suezkanal.

(Quelle: Reuters / red)