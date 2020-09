Tolle Baby-News bei Usher! Der Sänger, der mit seiner Ex-Frau Tameka Foster zusammen bereits zwei Söhne hat, wird nun zum dritten Mal Vater.

Allerdings erwartet er den Nachwuchs dieses Mal mit seiner neuen Liebe Jenn Goicoechea. Die beiden sind seit Oktober 2019 in einer glücklichen Beziehung.

Neue Bilder zeigen: Usher wird wieder Vater

Wie “US Weekly” berichtet, konnten Paparazzi die Freundin des zweifachen Papas nun in Los Angeles beobachten, als diese mit Usher in Begleitung durch die Straßen von Los Angeles spazierte. Auf den Fotos, die dem US-Blatt vorliegen, soll dabei klar ein Babybauch unter dem Outfit von Ushers Liebsten erkennbar sein. Die Frau entschied sich bei einem Spaziergang nämlich für ein eng anliegendes schwarzes Oberteil, das nicht gerade den Eindruck machte, als wolle sie ihre Babykugel verstecken. Allerdings steht eine offizielle Bestätigung der Schwangerschaft durch das Paar bislang noch aus. Laut einem Insider seien beide jedoch “sehr begeistert und aufgeregt” über den kommenden Nachwuchs. Hier könnt ihr die Bilder von Jenns Babybauch sehen.

Scheidung von zwei Frauen

Vor seiner Beziehung mit Jenn Goicoechea war Usher bereits zweimal verheiratet. So befand er sich von 2007 bis 2009 in einer Ehe mit Modestylistin Tameka Foster. Während diesen zwei Jahren bekamen die beiden zudem zwei Söhne, die heute elf und zwölf Jahre alt sind. Nach seiner Scheidung mit Tameka Foster 2009, dauerte es einige Jahre bis sich der US-Sänger wieder vor den Traualtar begab. Genauer gesagt waren es sechs Jahre. Denn 2015 gaben er und seine damalige Liebe Grace Harry sich das Ja-Wort, nur um sich drei Jahre später wieder voneinander scheiden zu lassen.