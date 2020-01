Die Meinung zu Roten Rüben gehen oft auseinander. Während die einen sie lieben, wissen die anderen irgendwie nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Doch das wird sich nun garantiert ändern, wenn du diese leckeren Rezepte siehst.

Wir haben für euch 3 einfache Rezeptideen, die man echt mal ausprobieren sollte. Die Gerichte werden nicht nur durch die tolle Farbe der Rüben überzeugen, sondern natürlich auch mit Geschmack!

1. Rote Rüben Chips

Wer eine Alternative zu Kartoffelchips aus dem Supermarkt sucht, der könnte vielleicht mit den Roten Rüben Chips einen Volltreffer landen. Man kann sie total einfach vor dem nächsten Netflix Abend vorbereiten und hat währenddessen einen viel gesünderen Snack. Dazu braucht ihr nur, je nachdem wie viel ihr vorbereiten wollt, frische Rote Rüben, die ihr am besten mit Handschuhen bearbeitet. Der Farbstoff der Rübe lässt sich nämlich nur sehr schwer wieder abwaschen!

Ihr könnt sie vorher schälen, müsst es aber nicht. Schneidet sie in sehr dünne Scheiben, eben wie herkömmliche Chips, und legt sie auf einem Backblech auf. Darüber pinselt ihr ein wenig Olivenöl und schiebt das Blech bei 180°C Umluft in den Ofen. Die Chips brauchen – je nach Dicke der Scheiben – 25 bis 40 Minuten. Haltet sie am besten im Auge und überprüft regelmäßig wie knusprig sie bereits sind. Je dünner die Scheiben, desto knuspriger werden sie auch. Wenn sie fertig aus dem Ofen kommen, bestreut sie mit Meersalz und genießt euren Snack entweder so oder mit einem leckeren Dip!

2. Rote Rüben Wraps

Diese Wraps werden alle Blicke auf sich ziehen, weil die Farbe der Rüben im Teig der Wraps verarbeitet werden. Wir beginnen mit der Zubereitung des Teiges: 200ml Rote Rüben Saft mit 2 Eiern, 180g Mehl, 1 EL Olivenöl und ein bisschen Salz und Pfeffer verrühren. In einer Pfanne wird der Teig mit etwas Öl wie ein Pfannkuchen von beiden Seiten angebraten. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Teig in die Pfanne schöpft, es sollten dünne, runde Wraps entstehen. Etwas abkühlen lassen und nach Gusto befüllen. Eine Inspiration von uns: mit Hummus bestreichen, Rucola, Feta, Tomaten und Avocado auf dem Wrap verteilen und anschließend einrollen.

3. Rote Rüben Brownies

Kann schon sein, dass viele diese Kombi im ersten Moment komisch finden. Aber Rote Rüben geben dem Brownie-Teig eine saftige Textur und die leichte Süße der Rübe passt auch echt gut dazu – glaubt uns!

Verwendet für das Rezept 350g vorgekochte Rote Rüben (die gibt’s meistens vakuumiert verpackt im Supermarkt) und püriert diese. In einem Wasserbad werden 200g Zartbitterschokolade und 120g Butter miteinander geschmolzen. Während die Schoko-Mischung schmilzt, werden in einer Schüssel 4 Eier mit 100g braunem Zucker schaumig gerührt und anschließend 140g Mehl und 40g Backkakao hinzugegeben.

Die geschmolzene und etwas abgekühlte Schokolade-Butter-Mischung wird nun abwechselnd mit dem Rübenpüree in der Masse untergehoben.

Der Teig wird in eine Backform umgefüllt und für ca. 20 bis 25 Minuten bei 180°C Umluft gebacken. Die Brownies sollten zwar fest sein, aber innen drinnen bleiben sie durch die Rüben noch etwas feucht. Geschmacklich überzeugt dieses Rezept total – Mahlzeit!