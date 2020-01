Schon lange warten WhatsApp-User darauf, dass die App endlich auch einen Dunkelmodus bekommt. Anfang letzten Jahres hieß es dann, dass es bald so weit sein würde. Die Entwicklung dauerte dann allerdings doch noch einige Zeit.

Nun dürfte die Veröffentlichung des Features aber tatsächlich kurz bevorstehen. Beta-Nutzer der App können den Modus bereits jetzt testen.

Dark Mode auf WhatsApp kommt bald

Seit Jahren kocht die Gerüchteküche, ob und wann WhatsApp einen Dark Mode installiert. Nutzer äußerten nämlich in der Vergangenheit immer wieder ihren Unmut darüber, dass der Messengerdienst anders als etwa Threema keinen Dunkelmodus hatte. Nun ist es anscheinend so weit: Die Veröffentlichung eines Dunkelmodus steht kurz bevor. Nutzer, die das beta-Testprogramm der App am Handy installiert haben, können das neue Feature bereits testen.

So kannst du den Darkmode testen

Um den Darkmode ab sofort verwenden zu können, müssen User im beta-Testprogramm registriert sein. Ist das der Fall, reicht es, sich über den Google Play Store die aktuellste Beta-Version von WhatsApp herunterzuladen. Ist dieser Schritt erledigt, muss man nur noch auf das Menü in der oberen rechten Ecke tippen und auf Einstellungen gehen. Wählt man dann das Untermenü Chats aus, kann man den Bereich Theme sehen. Abschließend muss man nur noch Dunkel auswählen und schon ist der Darkmode eingestellt.

Der Dunkelmodus ist aus zwei Gründen praktisch: Zum einen soll er in einer dunklen Umgebung die Augen schonen. Und zum anderen spart ein Dark Mode bei manchen Smartphones mehr Batteriepower ein. Zumindest Android-User können die Vorteile des neuen Features bald entdecken. Wann genau, ist aber noch nicht bekannt. Auch iOS-Nutzer sollten nicht mehr allzu lange warten.