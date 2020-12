In der heutigen Gesellschaft bestimmen Leistungsdruck, Hektik und Stress oft den Alltag. Körperbewusste Menschen suchen immer gezielter nach Möglichkeiten der Entspannung, nach sogenannten Energie-Inseln und somit einem Weg, wieder zu sich selbst zu finden. Was den Menschen fit fürs Leben macht, lässt sich jeden Tag aufs Neue trainieren: Die Kunst ist es, einerseits seine inneren Kraftquellen zu kennen und auszuschöpfen. Anderseits ist es wichtig, auf das Leben zu „brennen”, statt sich von Stress und Alltagstrott „verbrennen” zu lassen. Nicht so einfach, oder? Wir zeigen dir, wie du an mentaler Stärke gewinnst.

Beziehungen

Zeit, die in Freundschaften investiert wird, ist immer gut angelegt. ❤️ Schon ein Telefonat mit einer Freundin oder einem Freund kann dabei helfen, Probleme zu relativieren und sich seelisch gestärkt zu fühlen. Auch wenn wir einfach nur zuhören, hat das positive Effekte: Zum einen geben wir unserem Gegenüber die Chance, ein Problem laut auszusprechen, zum anderen fühlen wir uns durch die gute Tat gleich selbst besser. Damit ist allerdings nicht gemeint, immer zu versuchen, es allen recht zu machen. 🥰

Hilfe annehmen

Gerade in der heutigen Zeit ist es essenziell auf die mentale Gesundheit zu achten und eventuell auch Hilfe von Spezialisten im Psychologischen Bereich anzunehmen! Um die mentale Gesundheit im Zusammenhang mit der derzeitigen Situation zu stärken, startet die Allianz Versicherung in Österreich nun eine Zusammenarbeit mit Instahelp. Das sichere Umfeld der eigenen vier Wände muss man für die persönliche, psychologische Beratung dafür nicht verlassen. Und das Beste daran? Wenn du Kundin der Allianz Österreich bist, erhältst du Unterstützung in Form einer vereinbarten Kostenübernahme für das erste Beratungsgespräch. You are not alone! 🥰❤️

Ernährung

Eine gesunde Ernährung hängt eng mit unserer körperlichen Gesundheit zusammen – doch auch die Psyche können wir durch bewusstes Essen und die Verwendung gesunder Lebensmittel beeinflussen. Der Grund, warum sich zu viel Zucker negativ auf unser seelisches Wohlbefinden auswirkt ist, dass unser Gehirn sich darauf einstellt und regelmäßig Zucker erwartet, um die Stimmung konstant zu halten. Deswegen ist selbst Kochen mit frischem Obst und Gemüse nicht nur gut für unseren Körper, sondern auch für unsere Seele. 🥝🍅

Gesunder Optimismus

Mentale Stärke heißt bei Weitem nicht, alles durch die rosarote Brille zu sehen und sich nur auf das Positive zu konzentrieren. Trotzdem schadet eine gesunde Portion an Optimismus nicht, um die eigenen Träume zu verwirklichen. Sieh „Probleme“ zum Beispiel eher als „Herausforderungen“ an und statt zu sagen „das schaffe ich nie“, motiviere dich doch einfach mit „ich probiere das jetzt mal“. Mit ein bisschen Optimismus schaffst du alles! 😁

