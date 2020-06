Gestern Abend (25. Juni) war es bei “Beauty and the Nerd” endlich so weit: Die ersten Nerds bekamen ihr großes Umstyling. Unter der Leitung von Modedesigner Thomas Rath sollten dabei aus den Nerd-Kandidaten ganz neue Männer geschaffen werden.

Doch nur wer in der Team-Challenge mit seiner Beauty die meisten Punkte holen konnte, durfte sich über eine optische Verwandlung freuen. Wer dagegen in den wöchentlichen Herausforderungen scheiterte, musste seine Koffer packen. Zum Schluss traf es Malin und Julien. Die Beauty und der Nerd mussten die Villa verlassen.

“Beauty and the Nerd”: Elias bekommt sein großes Umstyling

Bei “Beauty and the Nerd” bekamen die Nerds diese Woche einen neuen Look. Denn der deutsche Modedesigner Thomas Rath besuchte die Paare in der Villa, um Elias & Co. ganz neu einzukleiden. Das Umstyling der Nerds mussten sich die Paare allerdings zunächst in einer gemeinsamen Team-Challenge erkämpfen. Nachdem Elias mit seiner Beauty Annabel gewonnen hatte, durfte er sich als Erstes über ein Umstyling freuen. Dafür musste er sich allerdings von seinen heiß geliebten Elfen Ohren trennen. Doch das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ausgestattet mit neuer Kleidung und ohne Bart präsentierte er sich vor seinen Mitstreitern. Seine Beauty Annabel zeigte sich sichtlich begeistert. “Hammer”, kommentierte sie den neuen Look ihres Nerds.

Malin und Julien müssen die Villa verlassen

Nach der gelungenen Transformation des Posaunenspielers wollten auch die anderen Beautys ihren Nerds ein Umstyling ermöglichen. Dafür mussten sie allerdings die anstehende Herausforderung erfolgreich meistern. Die Beautys wurden dafür in die Innenstadt von Ibiza geschickt. Dort bekamen sie eine Reiseführerin zur Seite gestellt, die ihnen die Attraktivität des Ferienorts zeigen sollte. Während ihrer Tour durch Ibiza mussten sie schließlich unter anderem die traditionelle Küche verkosten. Dabei handelte es sich um Tintenfische und “Schlachtreis”, der aus gehacktem Schweinekopf mit Reis besteht. Wer beim anschließenden Quiz die meisten Punkte hatte, gewann ein Umstyling für seinen Nerd. Kim, Victoria und Chris konnten die meisten Punkte für ihr Team holen. Beauty Malin verlor dagegen und musste als Strafe die Koffer packen und zusammen mit ihrem Nerd Julien die Villa verlassen. Für alle anderen Paare geht es nun weiter im Kampf um 50.000 Euro.