Knapp ein Monat ist die Geburt von Tochter Snow Elanie her. Doch Yeliz Koc hat sich gesundheitlich offenbar noch nicht ganz davon erholt. In ihrer Instagram-Story gibt sie immer wieder Updates zu ihrer Gesundheit.

Und mit der sieht es derzeit anscheinend alles andere als rosig aus.

Yeliz Koc geht es gesundheitlich nicht gut

Erst vor einem knappen Monat kam Tochter Snow Elanie zur Welt. Doch das reine Babyglück ist Yeliz offenbar nicht ganz vergönnt, denn gesundheitlich gehe es der ehemalige Bachelorkandidatin offenbar nicht sonderlich gut, wie sie nun selbst auf Instagram erzählt. Seit der Geburt kämpft sie nämlich immer wieder mit Erkältungen. „Mir geht’s immer noch nicht ganz gut (…). Seit der Geburt bin ich krank und werde nicht richtig gesund“, so die 27-Jährige. Schon vor der Geburt plagte sie eine schwere Schwangerschaftsübelkeit. Jetzt klagt sie über Halsschmerzen, Schnupfen, Ohrenschmerzen und eine Zahnfleischentzündung. Inzwischen sind die gesundheitlichen Beschwerden sogar schon so belastend, dass sie ihre Fans um Rat bittet. Denn sie sei für jeden Tipp und jedes Haushaltsmittel, das sie während der Stillzeit nehmen dürfe, dankbar.

Ratschläge von der Community

Auf Instagram hält die 27-Jährige ihre Fans regelmäßig über ihre Erfahrungen als Mama auf dem Laufenden. So auch über ihre Schwierigkeiten mit dem Stillen, denn anfangs habe sie anscheinend große Probleme mit ihrer Milchmenge gehabt. Auch hier wandte sie sich an ihre Community und bat um Tipps, um die Milchmenge zu steigern. Die Mamis unter ihren Fans empfahlen ihr Bockshornklee. Und der Tipp scheint Wirkung gezeigt zu haben. Stolz zeigte sie in der Insta-Story ihren Milcheinschuss.