Hai beißt Mann mitten ins Gesicht

„Es fühlte sich an wie eine Bärenfalle, die auf meinem Gesicht knirscht.“ Mit diesen Worten beschreibt Mark das Gefühl, als ein Hai ihm mitten ins Gesicht beißt. Ein Angriff, der für viele von uns wohl nur schwer zu begreifen ist. Für Mark wurde er jedoch von einer Sekunde zur anderen zur furchtbaren Realität.

Eigentlich wollte der 38-Jährige nur für einen Surfausflug nach Florida reisen. Schon am Vortag hatte er einige Haie im Wasser gesehen, dennoch beschloss er, wieder hineinzugehen. In der Gegend, in der Mark seinen Surfausflug geplant hat, ist das nämlich keine Seltenheit. Denn die Küste von New Smyrna Beach in Volusia County, Florida, ist als „Haibiss-Hauptstadt der Welt“ bekannt. Alleine in diesem Jahr gab es sechs Haibissopfer; Mark sollte das siebte werden.

Nachdem er die erste Welle geritten ist, beschließt er, von seinem Surfbrett abzusteigen. Mark ist zu diesem Zeitpunkt in etwa drei Meter tiefem Wasser, als plötzlich ein Hai auf ihn zukommt. Das Tier beißt ihm wie aus dem nichts in seine rechte Gesichtsseite. „Das war wohl das Beängstigendste, was ich je in meinem Leben erlebt habe“, erinnert er sich gegenüber dem Newssender „WESH 2 News“.

„Ich werde wieder surfen“

Warum genau ihn der Hai angriff, kann er rückblickend nicht sagen. Er vermutet jedoch, dass seine Goldkette, die er um den Hals trug, eventuell die Aufmerksamkeit des Tieres erregte. Doch Mark überlebt den Angriff; und kann sich zurück auf sein Surfbrett retten. Er paddelt zurück zum Strand, doch die Angst, dass der Hai ihm folgt, ist groß. „Ich dachte, das Mistvieh würde zu mir zurückkommen. Das dachte ich auch, weil ich so stark blutete“, erzählt er.

Doch Mark hat Glück und kann sich tatsächlich zurück an den Strand retten. Seine Wunde muss anschließend mit 20 Stichen genäht werden. Doch auch, wenn der Angriff den Mann zutiefst schockte; ist er sich sicher: „Verdammt ja, ich werde wieder surfen“, betont er. „Weil ich es liebe. Es gibt nichts auf der Welt, bei dem ich mich besser fühle als beim Surfen.“