Online kursieren unzählige Gerüchte um Khloé Kardashian und ihr Aussehen. Ein Pflaster, das der Reality-Star im Gesicht trug, sorgte schnell für Spekulationen. Doch jetzt klärt sie auf, was wirklich dahinter steckt: ein Tumor.

Auf Instagram erzählt sie jetzt, wie sie den Tumor entdeckte.

Khloé Kardashian erzählt von Tumor-Diagnose

„Ich habe zahlreiche Geschichten über das sich ständig verändernde Pflaster in meinem Gesicht gesehen und einige von euch haben sich gefragt, warum ich in den letzten Wochen eines getragen habe“, schreibt Khloé Kardashian jetzt in einer Instagram-Story.

Es sind Gerüchte, die von Verletzungen über Schönheits-OP reichen und Fans und Follower:innen seit Wochen beschäftigen. Denn kommentiert wurde das XL-Pflaster in ihrem Gesicht bisher weder von Khloé selbst, noch von ihrer Familie. Zumindest bis jetzt. Denn offenbar reicht es dem Reality-Star mit den Gerüchten. Sie will ein für alle Mal klären, was dahinter steckt und zeigt in ihrer Story Fotos von ihrer Haut und ihrem Gesicht.

Die Geschichte war für den Superstar ganz schön schockierend. Denn Khloé bemerkte eine „kleine Beule“ auf ihrer Wange. Was sie zuerst noch für „etwas so Unbedeutendes wie einen Pickel“ hielt, blieb rund sieben Monate lang auf ihrer Wange.

Tumor „unglaublich selten“ in ihrem Alter

Khloé beschloss deshalb, eine Biopsie durchführen zu lassen. Zwei Untersuchungen später warnten sie die Ärzte, dass die Beule auf ihrer Wange „unglaublich selten“ für jemanden in ihrem Alter war. „Ein paar Tage später wurde mir gesagt, dass ich sofort operiert werden muss, um einen Tumor aus meinem Gesicht zu entfernen“, erzählt sie in ihrer Story.

Das war wohl ein richtiger Schreck für die 38-Jährige, der aber zum Glück ein gutes Ende gefunden hat. Denn nach der OP scheint jetzt alles in Ordnung zu sein; Khloé schreibt, dass sie jetzt mitten im „Heilungsprozess“ stecke. „Hier sind wir also… Ihr werdet weiterhin meine Verbände sehen und wenn ich darf, werdet ihr wahrscheinlich eine Narbe sehen (und eine Vertiefung in meiner Wange von der Entfernung des Tumors), aber bis dahin hoffe ich, dass ihr genießt, wie fabelhaft ich diese Gesichtsverbände aussehen lasse“, scherzt sie.

„Bitte nehmt das ernst“

Jetzt ist sie aber einfach nur dankbar, dass der Tumor so früh entdeckt werden konnte. „Ich hatte Glück und alles, was ich habe, ist eine Narbe, mit der ich eine Geschichte erzählen kann. Die meisten Menschen haben nicht so viel Glück wie ich und ich bin für immer dankbar und glücklich.

Mit ihrer Geschichte will sie aber nicht nur endlich den Gerüchten ein Ende setzen, sondern auch ihre Follower:innen warnen. Denn sie will alle daran erinnern, wie wichtig regelmäßige Untersuchungen beim Thema Hautkrebs sind. Ein Thema, mit dem Khloé schon seit vielen Jahren zu tun hat. Denn mit 19 Jahren hatte sie schon einmal ein Melanom auf dem Rücken. Dieses wurde damals wegoperiert, doch wer einmal so einen bösartigen Geschwulst hatte, ist grundsätzlich dafür „anfällig“, erzählt sie.

Doch Khloé weiß, dass Hautkrebs wirklich jeden betreffen kann. „Ich bin jemand, der jeden Tag Sonnenschutzmittel benutzt, und zwar aus Überzeugung, also ist niemand davon ausgenommen“, schreibt sie. „Bitte nehmt das ernst und nehmt regelmäßige Selbstuntersuchungen sowie eure jährlichen Kontrolluntersuchungen wahr.“