Happy News aus Hollywood. Bei Lana Del Rey läuten offenbar bald die Hochzeitsglocken. Einem Bericht von Billboard zufolge, soll sich die Sängerin nämlich verlobt haben.

Vor einigen Wochen trug die „Born To Die“-Interpretin bei einem Event einen verdächtigen Ring am Finger.

Lana Del Rey soll verlobt sein

In den vergangen Jahren hatte Lana Del Rey mit ihrem Liebesleben immer wieder für großes Aufsehen gesorgt. Denn im Dezember 2020 verlobte sich die heute 37-Jährige nach nur vier Monaten mit Clayton Johnson. Kurze Zeit später brodelte die Gerüchteküche, dass die „Summertime Sadness“-Interpretin mit dem Musiker Jack Donoghue angebandelt haben soll. Doch wie es aussieht, soll die Sängerin jetzt mit jemand ganz anderem zusammen sein und sich sogar verlobt haben.

Laut einem Bericht von Billboard soll die 37-Jährige bald Artist-Manager Evan Winiker heiraten. Schon vor ein paar Wochen tauchte die „Young and Beautiful“-Interpretin beim Billboard Women in Music Event mit einem verdächtigen Ring am Finger auf. Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Das Paar hielt Beziehung geheim

Über die Beziehung der beiden ist ebenfalls wenig bekannt. Was wir wissen: Lana und ihr Verlobter teilen die Leidenschaft zur Musik. Evan ist selbst auch Musiker und spielte lange Zeit in der Indie-Rock-Band „Steel Train“.

Bisher hatte das Paar seine Beziehung sehr erfolgreich geheim gehalten. Trotzdem wurden die beiden in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam gesichtet. So unter anderem im September beim Malibu Chili Cook-Off Festival. Zuletzt sah man die beiden außerdem Anfang März zusammen im bei einem Date in einem Restaurant in Kalifornien, wo sie sogar für Fotos mit Fans posierten.

Wir sind gespannt, ob sich Lana und Evan tatsächlich bald das Ja-Wort geben werden. Denn weder die Sängerin noch der Manager haben sich bislang zur angeblichen Verlobung geäußert.