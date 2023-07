Vor einer Woche sorgten Anna-Maria Ferchichi und Bushido für eine echte Überraschung, als sie verkündeten, dass sie ein weiteres Kind erwarten. Doch nun gibt es ein trauriges Update von den beiden. „Es wird kein neuntes Baby geben“, verrät Anna-Maria jetzt auf Instagram.

Denn Anna-Maria erlitt laut eigenen Angaben wahrscheinlich eine Fehlgeburt.

Bushido und Anna-Maria erwarten doch kein neuntes Baby

Vor zwei Jahren wurden Anna-Maria Ferchichi und Bushido Eltern von Drillingen. Ende Juni überraschten die beiden dann mit der Nachricht, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Auf Instagram berichtete die deutsche Influencerin, dass sie durch puren Zufall von der Schwangerschaft erfahren habe. Denn sie habe mit einer Freundin gesprochen, die „fünf Tage überfällig“ war. Dabei fiel ihr auf, dass ihre letzte Periode auch schon länger her ist. Als sie schließlich einen Schwangerschaftstest macht, fällt dieser positiv aus. Die Schwester von Sarah Connor teilte ihre Freude damals auch gleich auf Instagram, betont aber auch: „Es ist noch sehr früh und ich weiß auch, da kann noch alles passieren“. Leider ist ihre schlimmste Befürchtung eingetreten.

Denn jetzt meldet sich die achtfache Mutter mit einem traurigen Update bei ihrer Community. Das Promi-Pärchen erwartet nun doch kein Kind mehr. „Die Fruchthöhle ist abgegangen mit viel Blut. Ich habe die letzten Tage sehr stark geblutet. Ich hatte eine Fehlgeburt wahrscheinlich“, erklärt die Influencerin in ihrer Insta-Story.

„Vielleicht ist es doch eine Eileiterschwangerschaft“

100-prozentige Gewissheit hat sie allerdings noch nicht. Sie habe kürzlich mit ihrem Frauenarzt gesprochen und dieser erklärte ihr, dass ihr HCG-Wert trotz allem noch einmal angestiegen sei. Bei diesem Wert handelt es sich um den Nachweis von Schwangerschaftshormonen. HCG wird in der Regel bei einer gesunden Schwangerschaft gebildet. Dies sei in ihrem Fall aber möglicherweise ein Indiz für eine Eileiterschwangerschaft. „Vielleicht ist es doch eine Eileiterschwangerschaft.“, sagt Anna-Maria. „Ich bin nicht wirklich schlauer, außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein neuntes Baby haben werden.“, so die 41-Jährige.

Bereits vor einigen Tagen erklärte Anna-Maria, dass ihr Arzt bei ihr ein Hämatom an der Fruchthöhle festgestellt habe: „Deshalb blute ich auch seit Tagen ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus.“ Ihre Vorahnung hat sich nun leider tatsächlich bewahrheitet. Anna-Maria und Bushido haben bereits sieben gemeinsame Kinder. Aus einer vorherigen Beziehung hat die Influencerin noch einen erwachsenen Sohn.