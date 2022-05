Am 8. Mai ist wieder Muttertag – und irgendwie ist die Zeit wieder schneller vergangen, als uns lieb war. Problem: Wir haben total aufs Geschenk für unsere Mama vergessen! Geht euch auch so? Kein Problem – wir helfen euch und haben ein paar Last-Minute-Geschenke parat.

Damit macht ihr euren Müttern garantiert eine Freude:

1. Geschirr von Gmundner Keramik

Die zeitlosen und traditionellen Kreationen von Gmunder Keramik machen eurer Mama bestimmt eine Freude – die Auswahl ist groß! Für den extra Geschenke-Bonus: Serviert das Geschirr doch einfach gleich direkt mit selbstgebackenem Kuchen. Eine Liste, in welchen Stores ihr die Produkte findet, gibt’s HIER.

2. Muttertags-Kollektion von Lush

Auch deine Mama braucht hin und wieder Me-Time. Was eignet sich da besser, als ein entspannter Beauty-Abend mit Gesichtsmaske in der Badewanne? Die perfekten Produkte dafür findest du bei Lush. Passend zum Muttertag gibt’s dort gerade eine eigene Muttertags-Kollektion mit Badebomben, Duschpeeling & Co. Erstelle deiner Mama doch am besten einfach einen Beauty-Korb mit allem, was ihr Herz begehrt. Alle Produkte sind online und in den Stores erhältlich.

Bild: Lush

3. Fotobuch von CEWE

Welche Mama schaut sich nicht gerne Fotos von ihren Kids und der ganzen Familie an? Eben! Wie wär’s also, mit einem selbstgestaltenen Fotobuch mit gemeinsamen Erinnerungen? Das ist doch die perfekte Idee! Und ja, we know – vielleicht schon ein bisschen zu last minute – aber das Fotobuch könnt ihr ja trotzdem noch kreieren lassen – als Geschenk überreicht ihr eurer Mama einfach eine selbstgemalte Zeichnung, mit dem Hinweis, dass da noch „schönere“ Bilder kommen 😉 Alle Infos gibt’s HIER!

4. Hautpflege von Paula’s Choice

Überrascht eure Mama mit einem Beauty-Paket und schenkt ihr eine kleine Auswahl an Gesichtspflege, um sie noch schöner zu machen. Richtig cool sind die Produkte von Paula’s Choice. Die müsst ihr nicht online bestellen, sondern könnt sie jetzt sogar im Pop-Up-Store von Cosmeterie kaufen.

5. Parfüm von Chanel

Nichts sagt besser „DANKE MAMA“ als ein wunderbarer Duft von Chanel. Ein All-Time-Klassiker, der in keiner Parfüm-Sammlung fehlen darf, ist natürlich Chanel Nr. 5 – aber auch sonst sind die Duftkreationen alle einfach nur ein Traum. Damit macht ihr eurer Mama sowas von garantiert eine Freude! Chanel Nr. 5 ist übrigens ab ca. 73 Euro bei Douglas erhältlich.

6. Milka Schokoherzen

Oder einfach mal mit Schokolade von Herzen „Danke“ sagen – damit kannst du garantiert nichts falsch machen. Einen Strauß Blumen und eine Packung Schokoherzen zaubern deiner Mama am Muttertag fix ein Lächeln ins Gesicht. Perfekt, dass Milka zum Muttertag natürlich wieder eine süße „Danke Mama“-Pralinen-Kreation anbietet: