Woche vier beim „Bachelor“ und es wird Zeit für den ersten Kuss. Doch auch mit anderen Kandidatinnen geht David jetzt auf Tuchfühlung.

Und einige Geheimnisse werden enthüllt.

Kandidatinnen entscheiden über die erste Rose beim „Bachelor“

Die vierte Folge „Der Bachelor“ startet gleich mit einer großen Überraschung. Denn schon in den ersten Minuten der Folge wird die erste Rose vergeben. Aber nicht vom Bachelor selbst. Nein, dieses Mal müssen die Kandidatinnen entscheiden, wer ihrer Meinung nach die Traumfrau für David sein könnte. Die Begründung des Bachelors: die Frauen kennen sich mittlerweile ja sehr gut – sie sollten also auch wissen, wo es Kompatibilität gibt. Wir hätten da nur eine Frage: ist es nicht eigentlich die einzige Aufgabe des Bachelors, Rosen zu verteilen? Viel mehr hat er doch nicht zu tun.

Aber naja, die Frauen beschließen, die Sache ganz demokratisch zu klären: jede darf also einen Namen auf ein Stück Papier schreiben. Die einzige Voraussetzung: es darf nicht der eigene Name sein (wäre ja sonst auch blöd, wenn jede nur sich selbst auf den Zettel schreibt!).

Als ob die nicht alle ihren Namen aufgeschrieben hätten. Geheime Wahl, aber ja nicht für sich stimmen. #Bachelor pic.twitter.com/362XdNS6z8 — Hugh Idiyit (@Nebulo131) March 22, 2023



Kurze Zeit später überrascht der Bachelor seine Kandidatinnen dann in der Villa – ganz erfreut, sie endlich „ungeschminkt“ und natürlich zu sehen. Wir wollen hier ja jetzt keine Illusionen zerstören, aber die Frauen in der Villa werden dauerhaft von Kameras begleitet. Wir bezweifeln deshalb sehr stark dass ihre Bikini-Looks denen zu Hause auf der Couch ähneln. Aber naja, David ist überzeugt: so sind seine Kandidatinnen, wenn sie unbeobachtet sind. Und die Frauen verkünden ihm dann auch gleich die Gewinnerin der ersten Rose: Leyla. Denn für viele ist sie zum Liebling der Gruppe geworden, die mit Humor und Charme überzeugt – zumindest die Frauen. Denn als sie nicht nur die erste Rose der Woche, sondern auch das erste Einzeldate bekommt, ist dieser Charme plötzlich wie weggeblasen.

Er will die Mädels ungeschminkt und unerwartet sehen? Ja bestimmt. In einer Reality-Show, wo sie fast 24/7 gefilmt werden. #Bachelor — NichtAnna (@NichtAnna25) March 22, 2023

Vor Bachelor David wird die junge Frau nämlich ziemlich schnell ziemlich nervös und bringt kaum eine einzige Frage, geschweige denn einen vollständigen Satz heraus. Das einzige, was wir von Leyla hören ist ein schüchternes „hihi“, gefolgt von „keine Ahnung“ und „Ja“. Wow, sehr tiefgründige Gespräche. Doch zu Leylas Verteidigung muss man an dieser Stelle auch anmerken: David hilft nicht gerade dabei, ein Gespräch zu schaffen. Immer wieder betont auch er, dass Leyla zurückhaltend ist; was der Situation natürlich nicht gerade hilft und für ein Date sorgt, das bei uns eher cringe-Gefühle aufkommen lässt.

#bachelor



Ein Date das auch 12 jährige nachvollziehen können — Dani First (@DaniFirst3) March 22, 2023

Intime Momente zwischen David und Chiara

Aber das ist ja zum Glück nicht das einzige Date der Woche. Denn schon kurze Zeit später wird es Zeit für eine Beachparty mit Giovanna, Jana, Tamara, Xenia, Chiara und Jetty, bei der David wohl den Vorsatz hat, die Frauen ganz genau und möglichst nahe kennenzulernen. Er will ja schließlich der Bachelor sein, der sich wirklich verliebt. Mit Chiara geht es deshalb in den etwas abgelegenen (aber für die restlichen Kandidatinnen immer noch gut sichtbaren) Massage-Bereich der Beachparty. Und nach ihrem letzten heißen Tanzdate geht es bei den beiden wieder um Körperkontakt. Denn Chiara bekommt eine Massage von David – und umgekehrt.

Doch während die restlichen Kandidatinnen nur erspähen wollen, ob denn jetzt schon der erste Kuss passiert, hat David nur eines im Hinterkopf: Chiara ist eine selbst ernannte Klugscheißerin. Und auch wenn David betont, dass er gerne etwas lernt; für romantische Stimmung sorgt diese Feststellung nicht gerade. Und auch zum ersten Kuss kommt es (noch) nicht.

Du bist schon so eine Frau, die Sachen weiß, oder? Also so eine Klugscheißerin, oder? Nur kurz zur Info: sowas mag ich nicht#Bachelor — hab1meinung 🇺🇦 (@hab1meinung) March 22, 2023

Doch schon bald soll dieser Kuss folgen. Zuerst aber geht es zu einem weiteren Gruppen-Date. Dieses Mal dürfen sich Angelina, Colleen, Rebecca, Lisa und Yolanda auf ein Date im Rollschuh-Park freuen. Naja, zumindest war das der Plan. Doch nachdem keine der Frauen (oder der Bachelor selbst) wirklich gut Rollschuh fahren kann, ist es zu Beginn eher eine Zitterpartie, bei der wenig geflirtet wird, da die Kandidatinnen eher darauf achten müssen, dass sie nicht hinfallen oder sich verletzten. Also wer sich das als romantisches Date vorgestellt hat, wird spätestens nach den ersten Aufnahmen enttäuscht. Lustig ist es für uns als Publikum aber auf jeden Fall.

Du gehst auf ein Rollschuh Date.

Expectations vs reality #Bachelor pic.twitter.com/5f2YU0E716 — Queen Rexy🦖🪝 (@trashyqueeny) March 22, 2023

Rebecca schockt den Bachelor und Lisa bekommt den ersten Kuss

Zumindest bis zu dem Punkt, an dem Rebecca den Bachelor zur Seite nimmt. Denn sie muss ihm etwas wichtiges sagen: nicht jede Frau hier meint es ernst mit ihm! Ganz im Gegenteil, betont sie! Einigen geht es nur darum, berühmt zu werden. Ein kleiner Schock für den Bachelor; vor allem, weil Rebecca ihm keine konkreten Namen nennt. Sieht so aus, als müsste er dieses Rätsel ganz alleine lösen. David ist Rebecca jedoch für ihre offene Art dankbar; betont aber in dem Interview: Die „Alarmglocken“ sind jetzt an!

Lieber David, JEDE will auch die Instagram Follower mitnehmen. Und wenn’s mit dir klappt, ist das eben die Kirsche 🍒 auf der Torte #bachelor — Katharina HilgerLICIOUS Reiseblog (@katrinhilger) March 22, 2023

Er entscheidet sich dafür, dass Lisa noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen darf. Nach dem letzten intensiven Date der beiden wird Lisa mehr und mehr zur Favoritin und auch an diesem Abend zeigt sich: David scheint Gefühle für die junge Frau zu entwickeln. Als die beiden dann auf der Couch sitzen und sich Lisa an den Bachelor anschmiegt passiert es: der erste Kuss! Und Lisas erste Reaktion: „Das war so gar nicht geplant“. Na, wer wünscht sich nicht, diesen Satz nach dem ersten Kuss zu hören? David nimmt es jedenfalls locker und betont nur, dass eben nicht alles geplant werden kann.

Bild: RTL

Nacht der Rosen mit einigen Enthüllungen – und jeder Menge cringe

Dementsprechend selbstsicher kann Lisa in die Nacht der Rosen gehen. Und diese hat in Folge vier ein ganz besonderes Motto: 90s. Dazu passend müssen die Frauen sich nicht nur in ihren besten 90s-Look werfen, sondern vor David auch noch eine Tanzeinlage zu ihrem liebsten Song der 90er performen. Und nein, wir wissen auch nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Doch eines hat dieses böse Genie auf jeden Fall geschafft: den bisher größten cringe-Moment der Staffel. Denn so richtig wohl scheinen sich nur die wenigsten Frauen bei ihrer Performance zu fühlen.

Und David, der am Eingang seiner Villa steht und jeder Frau bei ihrer Performance zusieht, lächelt zwar immer wieder freundlich und zeigt sich begeistert. Doch irgendwie werden wir den Gedanken nicht los, dass das ganze ziemlich anstrengend sein könnte. Oder würdet ihr gerne 13 Menschen dabei zusehen, wie sie nacheinander zu einer 90s-Hymne unbeholfen den Runway zu euch entlang gehen und den ein oder anderen Shimmy einbauen. Uns jedenfalls hat schon der kurze Zusammenschnitt gereicht.

Aber keine Sorge: die Tanzeinheit ist bald vorbei und es geht wieder über zu jeder Menge Gossip. Denn auch Kandidatin Alyssa ist sich sicher: eine in der Gruppe meint es nicht ernst mit David. Und das kann sie natürlich nicht für sich behalten. Sie vertraut sich also Angelina an und sagt: „Ich erzähle dir ein paar Sachen ohne Kamera. Es gibt eine Person hier, sie hat mir mal Sachen gesagt, wo ich einfach weiß, sie ist nicht hier für ihn. Und es ist einer seiner Lieblinge. Ihr Ziel ist es, ‚Bachelorette‘ zu werden.“ Sieht also ganz so aus, als hätte eine der Kandidatinnen ein ganz anderes Motiv als Davids Herz zu gewinnen. Wer genau das ist, wird allerdings (noch) nicht verraten.

Doch wir haben so das Gefühl, dass die Debatte rund um „Wer will den Bachelor wirklich“ in den kommenden Wochen noch für einige Streitereien sorgen wird. Bis dahin bekommt David von den Gerüchten jedoch nichts mit und kann sich zur Entscheidung zurückziehen. Denn diese Woche muss eine Kandidatin gehen. Und es trifft Jana. Davids Begründung: „Es kam nichts rüber, es reicht an dieser Stelle nicht.“

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung