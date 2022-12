Aufgrund von wiederholten, sehr fragwürdigen Aussagen, verbannte man Michael Wendler vor fast einem Jahr von Instagram. Doch ausgerechnet über die Weihnachtsfeiertage feierte der Schlagerstar sein Comeback auf der Social-Media-Plattform. Die Freude hielt allerdings nicht lange an.

Denn nur Stunden später, soll die App den 50-Jährigen erneut gesperrt haben.

Michael Wendler kurz nach Insta-Comeback wieder gesperrt

Mit seinen Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie hat sich Michael Wendler vor rund einem Jahr eine Verbannung von Instagram eingehandelt. Doch über die Weihnachtsfeiertage sorgte er für erstaunte Gesichter. Denn seine Ehefrau Laura Müller verkündete auf ihrem Insta-Profil das Comeback des 50-Jährigen auf der Social-Media-App, in dem sie ein Posting seines vermeintlich neuen Accounts in ihrer Story teilte.

Dort veröffentlichte der „Egal“-Interpret festliche Weihnachtsgrüße und postete ein Video in seiner Story, in der jedoch der Ton nicht funktionierte. Bereits nach kurzer Zeit zählte er schon über 25.000 Follower. Eine rasant wachsende Followerschaft, wie vielen aufgefallen ist. Doch die Überraschung hielt nicht lange an. Denn nur wenige Stunden später, war das Profil von Michael Wendler nicht mehr auffindbar. Wie mehrere Medien berichten, soll es dafür auch einen guten Grund geben.

Hat Michael Wendler das Profil seiner Hunde „geklaut“?

Wie etwa die deutsche Bild-Zeitung schreibt, soll Michael Wendler kein neues Profil angelegt, sondern schlichtweg ein altes übernommen haben. Und zwar das seiner Hunde. Der 50-Jährige soll die Plattform also ausgetrickst haben, indem er das bereits bestehende Konto von „Tiger and Smoke Wendler“ in „Der_Michael_Wendler“ umbenannte.

Besonders praktisch: Da dieses Profil bereits seit einiger Zeit bestand, hatte es vermutlich bereits zigtausende Follower. Man kann also davon ausgehen, dass der Wendler alle zuvor geposteten Bilder der Hunde einfach gelöscht und stattdessen ein Pärchenbild mit Laura Müller gepostet haben könnte. Einige User vermuteten außerdem, dass es sich dabei um ein Foto aus dem Vorjahr handeln soll. Das reichte dem Fotodienst offenbar, um das neue alte Wendler-Profil ein paar Stunden später zu sperren. Ein offizielles Statement von Instagram gab es bisher allerdings noch nicht.

„Fake Pandemie“ und „Medienzensur“

Nachdem Michael Wendler unzählige kontroverse Aussagen über die Corona Pandemie (er nannte sie „Fake Pandemie“) sowie die deutsche Bundesregierung (er beschuldigte sie der „Medienzensur“) verbreitete, entschied sich die Social-Media-App vor einiger Zeit dazu, den Account des einstigen Schlagerstars zu sperren. „Wir haben den Instagram-Account entfernt, da er wiederholt gegen unsere Richtlinien verstoßen hat“, lautete damals die Begründung des Konzerns.

Laura Müller hat sich zu dem mutmaßlich erneuten Rauswurf ihres Mannes noch nicht zu Wort gemeldet. Stattdessen teilte sie das Twitter-Profil des 50-Jährigen in ihrer Instagram-Story und versorgt ihre Fans mit unzähligen verliebten Pärchenfotos der beiden.