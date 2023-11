Unsere Ansprüche an tolle Adventkalender sind ganz schön hoch, vor allem wenn es um Beauty-Produkte und Make-up geht. Wir wollen schließlich eine tolle Auswahl – und wenn möglich auch noch einen richtig guten Deal.

Aber keine Sorge, wir sind fündig geworden. Und teilen unser Wissen natürlich gerne mit euch!

1. Benefit

Die Produkte von Benefit finden sich in unzähligen Make-up-Bags. Kein Wunder, denn einige ihrer Produkte sind mittlerweile nicht nur kurze virale Hits, sondern richtige Klassiker. Und einige davon verstecken sich auch hinter den 24 Türchen des Adventkalenders, wie etwa die Roller Lash Mascara oder der Hoola Bronzer.

Der Adventkalender hat einen Warenwert von 350 Euro; online bekommt ihr ihn für rund 130 Euro!

2. Sephora

Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten: die Adventkalender von Sephora sind traditionell immer extrem schnell ausverkauft; auch in diesem Jahr musste man früh sein, um noch einen zu ergattern. Aber die gute Nachricht: bei Sephora gibt es auch nach Weihnachten noch einen Kalender. Die Zeit nach dem Fest der Liebe kann damit genauso versüßt werden; und zwar mit Goodies wie einer Lippenmaske oder der Mascara aus der Sephora Collection.

Den Kalender für danach gibt es bei Sephora um 34,99 Euro.

Bild: Sephora

3. Essie

Alleine schon die Optik macht den Essie Adventkalender dieses Jahr zu einem absoluten Highlight. Und der Inhalt setzt dann nochmal einen drauf. Denn in der süßen Zuckerstange verstecken sich nicht nur Nagellacke in unterschiedlichen Farben und Finishes, sondern auch einige Goodies für die Nagelpflege.

Den Adventkalender gibt es online ab 53 Euro.

Bild: Essie

4. Douglas

Für alle, die sich im Advent auch ein bisschen Luxus gönnen wollen, ist der Douglas Luxury Adventkalender definitiv eine Überlegung wert. Denn darin enthalten sind hochwertige Goodies von Charlotte Tilbury über Babor bis hin zu Olaplex. Und hier bekommt man einiges für sein Geld (Achtung jetzt folgt ein bisschen Girl Math), denn der Kalender hat einen Warenwert von über 900 Euro; erhältlich ist er aber schon für 199 Euro! Also eigentlich ein ziemliches Schnäppchen 🙂

Den Adventkalender gibt es in den Douglas-Filialen und online!

Bild: Douglas

5. Essence

Lust auf Make-up in absolut cutem Winter-Design? Look no further! Denn Jahr für Jahr versüßt der Essence Kalender uns die Adventzeit mit jeder Menge speziellen Designs und süßen Beauty-Helferlein für den Alltag. Von Lipgloss über Nagellack bis hin zu Augenbrauengel ist hier wirklich für jeden etwas dabei!

Den Kalender gibt es um rund 33 Euro im ausgewählten Handel und online.