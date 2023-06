Wir haben jetzt tolle Neuigkeiten für alle „Hocus Pocus“-Fans. Nachdem Halloween-Lovers fast 30 Jahre auf eine Fortsetzung des Kultfilms aus den 90ern warten mussten, geht es nun deutlich flotter. Denn „Hocus Pocus 3“ ist offiziell bereits in Planung. Das gaben die Macher jetzt bekannt.

Da freuen sich sicherlich nicht nur die Sanderson-Schwestern.

Hocus Pocus: Teil 3 kommt

Das jährliche Rewatching von „Hocus Pocus“ gehört für viele Halloween-Fans genauso in den Oktober, wie das Aufstellen der Kürbisse. Denn die Geschichte der Sanderson-Schwestern, die in Salem Kinder verspeisten, um ewige Jugend zu erlangen, hat mittlerweile absoluten Kultstatus. Von einem zweiten Teil war sehr lange Zeit keine Spur in Sicht. Doch 2022 war es dann endlich so weit. Knapp 30 Jahre nach dem Original flimmerte im Herbst dann eine Fortsetzung über die Bildschirme. Danach stellten sich aber natürlich auch viele die Frage aller Fragen: Wird es einen dritten Teil geben?

Good News! Ja, die drei ikonischen Hexen kehren erneut zurück, denn der dritte Teil ist bereits offiziell in Planung. Das bestätigt nun Disney-Chef Sean Bailey höchstpersönlich in einem Interview mit der New York Times. „Ja, es passiert. Hocus Pocus 3 kommt!“ Damit ist nun bekannt, dass eine weitere Fortsetzung tatsächlich grünes Licht bekommen hat.

Darum könnte es im dritten Teil gehen

Bereits 1993 begaben sich die drei Hexen Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) und Sarah (Sarah Jessica Parker) auf die Jagd nach Kindern. In „Hocus Pocus“ wurden sie aus dem Jahr 1693 in das Jahr 1993 beschworen, als eine jungfräuliche Person die schwarze Kerze in der Halloween-Nacht entzündete. Falls es ihnen nicht gelingen würde, bis zum Morgengrauen Kinderleben zu nehmen, würden sie erneut verschwinden. Und genau das taten sie… Bis sie im Jahr 2022 auf Disney+ mit „Hocus Pocus 2“ zurückkehrten. In der Fortsetzung stellten sie sich dann einer neuen Generation von Hexen, das Ziel war aber dasselbe: ewige Jugend durch den Verzehr von Kindern.

Obwohl Details zur Handlung von „Hocus Pocus 3“ noch weitgehend unter Verschluss gehalten werden, können wir davon ausgehen, dass das magische Abenteuer der Sanderson-Schwestern weitergeht. Und der Cliffhanger aus der Fortsetzung deutete an, dass in Zukunft sogar noch mehr Magie auf uns zukommen könnte. Denn nachdem die jüngere Generation Hexen ihr Erbe antritt, um mit ihren neu erlangten Kräften den Weg der weißen Magie einzuschlagen und Gutes zu tun, hat Hexenshop-Besitzer Gilbert (Sam Richardson) anscheinend noch ein Ass im Ärmel. Es wird zum Schluss die Existenz einer weiteren schwarzflammigen Kerze angedeutet. Heißt: Es ist gut möglich, dass die Sanderson-Schwestern erneut zurückkommen.

Sind alle drei Protagonistinnen wieder dabei?

Unklar ist allerdings noch, ob auch tatsächlich alle Schauspielerinnen für den dritten Film in ihre Kult-Rollen zurückkehren werden. Ebenso nicht bekannt ist, wann genau der dritte Teil erscheint. Es bleibt also nur abzuwarten, ob es vielleicht schon an Halloween 2023 so weit sein wird. Um euch die Zeit bis zum Start etwas zu versüßen, haben wir hier noch ein Interview mit dem Cast von „Hocus Pocus 2“ zum Nachlesen für euch. Viel Spaß!