Ja, es ist tatsächlich schon wieder ein Jahr rum und Apple hat schon wieder eine Reihe an neuen Produkten vorgestellt. Das Highlight: das iPhone 13! Das Smartphone soll noch besser, noch schneller und noch leistungsstärker sein.

Zudem gibt es neue iPads und eine neue Generation der Apple Watch.

Das neue iPhone ist da!

Wir geben es ja schon zu: Auch wir sind jedes Jahr aufs Neue auf die neue Produktpräsentation von Apple gespannt. Wie sieht das neue iPhone aus? Was kann es? Und in welcher Ausführung kommt es? Tja, in der Nacht auf heute wurden all unsere Fragen beantwortet. Denn das neue iPhone ist da!

Tim Cook präsentierte die neue Smartphone-Generation in Kalifornien und ließ dabei auch wirklich kein Detail aus. Zuallererst fällt auf, dass die Dualkamera beim iPhone 13 und iPhone 13 Mini neu angeordnet ist. Cook erzählt, dass sie zudem neu ausgestattet ist und der integrierte A15-Bionic-Chip um “50 Prozent schneller als die führende Konkurrenz” sein soll.

Das kann das neue Gerät

Neu ist auch der sogenannte “Cinematic Mode“. Dieser ist Teil der Videofunktion und verspricht eine besonders hohe Filmqualität. Die Video-Software soll automatisch auf verschiedene Ebenen im Bild fokussieren. Wenn sich also eine Person im Vordergrund umdreht, wird auf den Hintergrund in Blickrichtung scharfgestellt.

Auch das Thema Privatsphäre rückt mit dem neuen Gerät und damit auch einem umfassenden Softwareupdate in den Fokus. Ab sofort werden Audio-Konversationen mit Apples Siri per Voreinstellung nur am Gerät selbst gespeichert. Ein weiteres Detail, das viele Apple-User freut: der Akku der neuen iPhone-Generation soll deutlich besser sein. Das Mini soll 1,5 Stunden länger halten, als das iPhone 12 Mini. Das iPhone 13 ist sogar um 2,5 Stunden besser als sein Vorgänger.

Tech-Fans freuen sich besonders auf die leistungsstarken iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Denn diese sind mit der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz ausgestattet. Damit werden auch die Bildübergänge fließender. Das Pro-iPhone ist außerdem mit einem speziellen Modus für “Makrofotografie” versehen. Auch neu: die Speichervariante mit 1 Terabyte. Uuund ein weiteres Highlight: die Farben! Hier kann man zwischen sattem Rot oder Blau, schlichtem Weiß oder Schwarz oder trendigem Hellrosa wählen.

Letzteres ist übrigens unser heimlicher Favorit 😉

Bild: Apple

So viel kostet das neue iPhone

iPhone 13 Mini: ab 799 Euro

iPhone 13: ab 899 Euro

iPhone 13 Pro: ab 1.149 Euro

iPhone 13 Pro Max: ab 1.249 Euro

Auch diese Produkte sind neu

Laut Tim Cook sei das iPad populärer denn je. Daher wurde auch hier an der Performance getüftelt, um die Geräte leistungsstärker zu machen. Das neue iPad ist mit einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera ausgestattet. Und auch das iPad Mini bekommt eine Rundumerneuerung sowie eine 5G-Fähigkeit. Beide Modelle sind laut Apple von einem “100 Prozent recycelten Aluminium-Gehäuse” umrahmt.

Fans der Apple Watch dürfen sich auch freuen. Denn der Apple-Chef stellte eine neue Generation, nämlich die “Series 7” vor. Hier ist der Display deutlich größer, es soll um 20 Prozent mehr Fläche geben. Dafür soll die Uhr auch um 40 Prozent dünner sein, als ihr Vorgänger.