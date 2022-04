Dieses Himmelsspektakel dürft ihr auf keinen Fall verpassen: In der Nacht von Freitag auf Samstag erleuchtet ein Sternschnuppen-Regen den Himmel, denn der Lyriden-Schauer zieht an uns vorbei und erreichen ihren Höhepunkt.

Alles, was ihr über das Himmelsphänomen wissen müsst, erfahrt ihr hier!

In der Nacht von 22. auf 23. April erwartet uns ein Sternschnuppen-Regen

Heute Nacht kommt es am Himmel zu einem großen Sternschnuppen-Regen, denn die Lyriden ziehen an uns vorbei und erreichen in der Nacht von 22. auf 23. April ihren Höhepunkt. Bei dem Himmelsspektakel sollen bis zu 23 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein. Es lohnt sich heute also definitiv, einen – im wahrsten Sinne des Wortes – Blick in die Sterne zu werfen. Denn in dieser Nacht haben Sternschnuppen-Fans die Möglichkeit, sich alle drei Minuten etwas zu wünschen.

Jedes Jahr im Frühjahr kreuzt der Meteorstrom die Umlaufbahn der Erde. Dabei verglühen Bruchstücke des Himmelskörpers beim Eintritt in die Atmosphäre und sorgen so für jede Menge Sternschnuppen. Die ersten Beobachtungen dieses Meteorstroms machten übrigens die Chinesen bereits im Jahr 687 vor Christus.

Abnehmender Mond sorgt für bessere Sicht

Für eine gute Sicht auf den anstehenden Lyriden-Schauer ist ebenfalls gesorgt. Denn der abnehmende Mond sorgt in den kommenden Nächten für ein schwächeres Licht. Somit lassen sich auch die Leuchtstreifen am Himmel besser erkennen. Hobbyastronomen raten zudem dazu, sich für den Sternschnuppenregen einen dunklen Beobachtungsort zu suchen, der eine Sicht auf den nördlichen Sternenhimmel zulässt. Der beste Zeitpunkt, um die Himmelskörper zu sehen, ist übrigens gegen 22 Uhr. Dann taucht der Schauer im Nordosten auf. Gegen Mitternacht ist das Spektakel dann besonders gut zu sehen.