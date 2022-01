Es ist einfach unbestreitbar, dass Zendaya eine Stilikone ist. Ihre Looks auf dem roten Teppich sind immer atemberaubend. Deshalb überrascht es nun umso mehr, wenn eine Stilikone plötzlich ohne Schuhe und in weißen Socken, mit einer Vintage Valentino-Robe über den roten Teppich schreitet.

In ihrer Instagram-Story erklärt sie den lustigen Vorfall.

Zendaya trägt nur Socken auf Red Carpet

Bei der Premiere der zweiten Staffel von „Euphoria“ überraschte die Schauspielerin ihre Fans wieder mit einem ganz besonderen Look. Auf dem roten Teppich trug sie nämlich ein Vintagekleid von Valentino aus dem Jahr 1992 und begeisterte mit einer roten Mähne. Dasselbe Kleid präsentierte erstmals Model Linda Evangelista und kombinierte es ebenfalls mit roten Haaren. Für Zendaya sollte es wohl eine Homage an das Supermodel der 90er sein. Doch im Gegensatz zu Linda fand Zendaya offenbar nicht das richtige Schuhwerk für den Look.

Bild: maisonvalentino / Instagram

Unter dem Kleid trug die „Dune“-Darstellerin nämlich nur weiße Socken und schritt so fast barfuß selbstbewusst über den Red Carpet. In ihrer Insta-Story verrät die 26-Jährige in einem Video nun, was es mit dem lustigen Vorfall auf sich hatte. Denn anscheinend ließ sich der Saum des Kleides nicht verlängern, weshalb sie ihre Schuhe einfach wegließ. Das kommentiert sie auf Instagram mit den Worten: „Wenn man keine Möglichkeit hat, den Saum herunterzulassen. Woher sollen sie es erfahren?“

Bild: Zendaya / Instagram

Kreiert ihre Looks gemeinsam mit Stylist Law Roach

Für ihre atemberaubenden Looks arbeitet die „Spider-Man“-Darstellerin übrigens zusammen mit dem berühmten Stylisten Law Roach. Und ihre gemeinsame Arbeit kann sich definitiv sehen lassen, denn sie gewann letztes Jahr die jährlichen CFDA-Awards als jüngste Anwärterin, die jemals nominiert worden ist. Die CFDA-Awards sind praktisch die Oscars der Modewelt. Jedes Jahr werden hier die größten Designerinnen und Designer und eben auch großen Stilikonen in einer Preisverleihung ausgezeichnet. Zur Auszeichnung in New York arbeitete sie ebenso mit dem talentierten Stylisten zusammen. Und auch dieser Look mit rotem Bandeau-Bra und ballonartigem Rock von Vera Wang konnte sich auf jeden Fall sehen lassen.