Für manche Sternzeichen hält dieses Jahr unerwartete Überraschungen in Sachen Liebe bereit. Denn laut Horoskop treffen sie wieder auf ihren/ihre Ex, was zu überraschend positiven Gefühlsausbrüchen führt. Ein Liebescomeback steht 2022 unter einem guten Stern.

Diese Tierkreiszeichen kommen wieder mit ihrem / ihrer Ex zusammen.

Waage

Auf die Waage wartet offenbar ein unvergessliches Jahr 2022. Denn die Sterne meinen es gut mit ihr und einer verflossenen Liebe. Die beiden treffen ganz unerwartet aufeinander und bemerken, dass die Gefühle füreinander nie ganz verschwunden waren. Dass ein Liebescomeback zwischen den beiden Ex-Partnerinnen bzw. -Partnern stattfinden wird, ist sehr wahrscheinlich. Und dieses Mal sind beide bereit, mehr in die Beziehung zu investieren, damit sie auch von Dauer ist.

Wassermann

Der Wassermann ist im neuen Jahr sehr flatterhaft unterwegs. Ständige Dates und neue Begegnungen stellen ihn aber nicht zufrieden. Es scheint einfach niemand Passendes dabei zu sein. Aus diesem Grund denkt er wieder an eine bestimmte Person aus seiner Vergangenheit, die er dann ganz spontan wieder anschreibt. Denn sein verklärter Blick, lässt ihn vergessen, wieso die Beziehung tatsächlich in die Brüche gegangen ist. Deshalb versucht er es noch einmal mit seinem/seiner Verflossenen. Leider mit weniger Erfolg, denn schon nach ein paar Monaten kommt sein Freiheitsdrang wieder durch.

Zwillinge

Bei den Zwillingen herrscht gerade eine große Beziehungskrise, weshalb sie hier einen Schlussstrich ziehen. Das lenkt ihren Blick allerdings in die Vergangenheit. Sie denken oft an eine besondere verflossene Liebe und der Zwilling kontaktiert sie sogar. Dabei wird klar, dass sich die Ex-Partner bzw. Ex-Partnerinnen nie voneinander entfernen wollten. Deshalb geben sie ihrer Liebe noch einmal ein Chance und versuchen alles, damit die wiederaufgeflammte Liebe nicht wieder verloren geht.