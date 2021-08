Das WG-Leben ist vor allem eins: Abwechslungsreich und aufregend. Plötzlich lebt man mit Personen zusammen, die einem anfangs einfach nur fremd sind. Einige von unseren Mitbewohnern haben wir geliebt, andere gehasst, aber auf jeden Fall keinen jemals vergessen.

Diese neuen verschiedenen Arten von Mitbewohnern kennen wir alle.

9 Arten von Mitbewohnern

Jede WG entwickelt eine eigene und einzigartige Dynamik. Trotzdem ist eines sicher: Zu dem ein oder anderen Mitbewohner-Typen in dieser Liste habt ihr sofort eine Person vor Augen:

1. Der Geist

Der WG-Geist ist sowieso nie zu sehen und kommt nur zu Unzeiten mal aus seinem Zimmer gekrochen. Die WG hat ihn schon so lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Manchmal wissen sie noch nicht einmal mehr, wie er aussieht oder ob er überhaupt noch existiert. Nur durch das leise Quietschen der Türen wird ihnen immer wieder klar, dass doch noch irgendwer da ist.

via GIPHY

2. Das WG-Baby

Direkt aus dem Hotel Mama ausgezogen weiß das WG-Baby einfach nicht, wie es im Alltag überleben soll. Nudeln kochen oder wie das mit der Bunt- und Weißwäsche funktioniert? Da müssen dann die WG-Bewohner aushelfen. Die einfachsten Dinge im Alltag werden für das Baby zu großen Herausforderungen. In einer WG sollte man die einzelnen Entwicklungsstufen am besten per Video für die Nachwelt festhalten.

via GIPHY

3. Der Messi

Putzen und Aufräumen rangiert ganz hinten auf seiner Prioritäten-Liste. Und genauso sieht auch sein Zimmer aus. Eine dicke Staubschicht auf den Regalen, überall sammeln sich Dreckwäsche und dreckige Teller stapeln sich auf seinem Schreibtisch. Die Mitbewohner ärgern sich, weil das Geschirr in der Küche nicht weggeräumt wird und an den Putzplan hält sich der Messi auch nicht.

via GIPHY

4. Das Beauty-Girl

Ihre Beautytuben sammeln sich im Bad und verbrauchen den gesamten Platz im Bad. Und ihre Badzeit ist länger als die von allen anderen Mitbewohnern zusammen. Nachdem sie im gemeinsamen Bad gewerkt hat, riecht es immer als wäre man direkt in eine Drogerie-Filiale gebeamt worden. Der Vorteil ist allerdings: Sie hat für jedes Schönheits-Problem den passenden Beauty-Hack und das perfekte Produkt parat.

via GIPHY

5. WG-Mutti und WG-Vati

Die WG-Mutti und der WG-Vati fühlen sich immer verantwortlich für das harmonische Zusammenleben in der WG. Deshalb sind sie immer diejenigen, die das gemeinsame Abendessen oder einen Ausflug planen. Sie stellen übrigens meist auch freiwillig den Putzplan der WG auf oder räumen jemandem hinterher, falls es nötig ist. Für alle ihre Kinder bzw. WG-Mitbewohner haben sie immer ein offenes Ohr und nehmen sich für alle Probleme Zeit.

via GIPHY

6. Der Dauerstudent

In einer WG zu wohnen hat vor allem einen Vorteil: Man kann sich einiges an Wohnkosten sparen. In einer WG leben ist einfach super nice. Okay tbh: Eigentlich nur bis man Geld hat, dann ist man schneller draußen, als man sich versieht. Die Personen, die also länger in einer WG verweilen, sind auch meist diejenigen, die am längsten studieren. Der Dauerstudent ist entweder mal vom Weg abgekommen oder hat einige Male das Studienfach gewechselt. Nichtsdestotrotz sind sie die interessanten Personen, denn sie haben schon so einiges in ihrem ewigen Studienzeitalter erlebt.

via GIPHY

7. Der Meisterkoch:

Er ist einer der beliebtesten Mitbewohner. Behauptet jemand bei der WG-Vorstellung, er könne kochen, dann singt die gesamte WG nur noch: You’re hired. Alle anderen WG-Interessenten haben an dieser Stelle schon verloren. Denn Nährstoffe zuführen ist für Studierende besonders wichtig, das Gehirn benötigt nur die besten Inhaltsstoffe zum Lernen.

via GIPHY

8. Der Partylöwe / Die Party-Prinzessin:

Der Partylöwe und die Party-Prinzessin sind immer gut drauf und haben jedes Wochenende eine Party-Eskalation geplant. Wer legendäre WG-Partys schmeißen möchte, muss sich unbedingt einen von ihnen in die WG holen. Diese Mitbewohner sind immer die letzten auf einer Party und wissen wie man Spaß hat.

via GIPHY

9. Der Lieblingsmitbewohner:

Er ist immer da, wenn ihr ihn braucht. Sei es ein Glaserl Wein (vielleicht auch zwei) oder auch nur ein Prokrastinations-Espresso am Nachmittag, er steht euch immer zur Seite. Habt ihr Liebeskummer, dann wartet er mit eurer Lieblingsschokolade plus Flasche Wein auf und sieht sich mit euch eine schlechte Schnulze an.

via GIPHY