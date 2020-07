Ende Mai setzte sich Jacky beim GNTM-Finale gegen ihre Mitstreiterinnen durch und holte sich den Sieg. Sie ist Germany’s Next Topmodel. Doch das Nachwuchs-Model scheint nun unter die Nachwuchs-Schauspieler gegangen zu sein.

Jacky teilte nun auf ihrem Instagram-Account einen Backstage-Schnappschuss vom Set der ZDF-Serie “Frühling”.

GNTM-Siegerin versucht sich als Schauspielerin

Die Modewelt scheint ihr nicht groß genug zu sein, denn GNTM-Siegerin Jacky versucht sie nun auch als Schauspielerin. Auf Instagram teilte sie ein Foto, das sie in Polizei-Uniform neben Simone Thomalla posieren zeigt. Der Schnappschuss ist vom Set der ZDF-Serie “Frühling”. “Hier lerne ich in einer Nebenrolle von den Profis“, schrieb die 21-Jährige unter das Bild. Der Schnupperkurs in der Welt der Serienstars schien dem Model außerdem richtig gefallen zu haben. “Ich sag’s euch, Schauspiel ist ein Handwerk – und ein wunderschönes!”, schwärmte sie. Auch ihr Kostüm gefiel Jacky so richtig: “An die Uniform könnte ich mich gewöhnen”, schreibt sie. Auch ihre Fans waren begeistert und kommentierten durchwegs positive Bemerkungen. “Du siehst so cool aus”, schwärmte etwa ein Follower.

Jacky Wruck: Holpriger Start der Model-Karriere

Auch wenn man mittlerweile meinen könnte, dass Jacky ein richtiger Vollprofi ist, hatte sie kurz nach dem Sieg bei GNTM einen eher holprigen Start. Denn Teil ihres Gewinns war auch eine Kampagne für den neuen Duft von Modedesigner Philipp Plein. Die dort entstandenen Aufnahmen wurden im Netz aber heftig kritisiert, da sie sexistisch wirkten. Schließlich löschte Jacky das zuvor von ihr hochgestellte Sneak Peak-Video.

Das scheint nun aber alles hinter dem Nachwuchs-Model zu liegen und die 21-Jährige scheint auf gutem Wege zu sein, ein erfolgreiches Topmodel zu werden. Und vielleicht können wir sie ja bald auch als Schauspielerin in noch mehr TV-Produktionen bewundern.