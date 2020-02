Ab 1. Februar ist Schluss mit WhatsApp. Zumindest auf einigen Handys. Denn die App wird auf gewissen Handy-Softwares ab nun nicht mehr unterstützt.

Diese Geräte sind betroffen.

WhatsApp streicht Support für alte Betriebssysteme

Facebook, der Mutter-Konzern der Messenger-App stellt den Support für Handys mit veralteten Betriebssystem ab 1. Februar ein. Das bedeutet, dass die App ab dann nicht mehr auf diesen Handys funktioniert. Nutzer müssen auf neue Systeme oder gar Geräte updaten.

Auf diesen Handys geht WhatsApp nicht mehr

Hunderttausende Smartphones haben ab 1. Februar keinen Zugriff mehr auf ihre WhatsApp-Chats. Denn Facebook stellt den Support für veraltete Betriebssystem komplett ein. Konkret betrifft das Smartphones, die immer noch auf Android 2.3.7 oder iOS 8 oder älter laufen. Zwar gibt es davon nicht mehr allzu viele. Dennoch finden sich auch unter Handys mit diesen Systemen immer noch unzählige User, die künftig auf die App verzichten müssen.

Normaler Vorgang zur Sicherheit der User

Das Apps und Unternehmen so etwas machen, ist nicht ungewöhnlich und dient zudem vor allem der Sicherheit der User. Immerhin ließ sich Facebook mit diesem Schritt eigentlich sogar ziemlich lange Zeit. So gibt es nämlich kaum Apps, die so lange alte Betriebssystem unterstützten, wie WhatsApp. Den Messenger-Dienst auf alten Handys nun zu streichen, bringt Vorteile für die Nutzer. Denn so kann sichergestellt werden, dass die neuesten Sicherheitsupdates installiert sind. Auf den älteren Betriebssystemen lief zuletzt etwa die WhatsApp-Version aus dem Jahr 2017 mit unzähligen Sicherheitslücken.