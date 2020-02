Eigentlich erhofften sich Fans von Sarah Lombardi erst kürzlich noch ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi. Neuesten Gerüchten zufolge soll die 27-Jährige nun aber ein Auge auf jemand anderen geworfen haben.

Denn sie datet angeblich Fußballer Julian Büscher.

Sind Sarah Lombardi und Julian Büscher ein Paar?

Ende 2019 gab Sarah die Trennung von ihrem Freund Roberto bekannt. Im selben Jahr vollzog sie außerdem die Scheidung von Pietro Lombardi, mit dem sie ihren gemeinsamen Sohn Alessio hat. Nun soll die 27-Jährige allerdings wieder frisch verliebt sein. Und zwar in den Fußballer Julian Büscher. Angeblich waren die beiden sogar schon gemeinsam auf Urlaub. In Ägypten wurden sie, laut Bild, beim Turteln erwischt.

Gemeinsamer Urlaub in Ägypten

Laut der Bild-Zeitung war der 26-Jährige gemeinsam mit Sarah, ihrem Sohn Alessio und Sarahs “Dancing on Ice”-Tanzpartner Joti Polizoakis in Ägypten. Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass sie mit dem 24-jährigen Tänzer zusammen ist. Via Instagram stellte sie allerdings klar: “Joti ist mein bester Freund!”.

Wer ist Julian Büscher?

Der 26-Jährige Kicker kommt aus Soest und spielt seit seiner Jugend Fußball. Ab 2008 war er dann unter anderem für den VfL-Bochum und Preußen Münster am Feld. Danach sammelte er bei Fußball-Teams in den USA Erfahrungen. Mittlerweile spielt Julian Büscher für ein kanadisches Team – und dort lebt er auch. Er und Sarah würden also eine Fernbeziehung führen, sollte an den Liebesgerüchten tatsächlich etwas dran sein. Wo sich die beiden kennenlernten, ist nicht bekannt.