Weil sie mehr Zeit mit ihrem Liebsten verbringen wollte, machte eine Frau in Amerika zwei Bombendrohungen bei der Firma ihres Freundes. Jetzt wurde sie verhaftet.

Statt gemeinsam auf der Couch wird die Frau jetzt eventuell ihre Zeit hinter Gittern verbringen.

Bombendrohungen als Arbeits-Ausrede

Kayla Blake wollte einfach nur mehr Zeit mit ihrem Freund verbringen. Nachdem dieser allerdings in die Arbeit musste, entscheidet sie sich für einen drastischen Weg, ihn zurückzuholen. Sie ruft bei der Polizei an und droht damit, Bomben bei der Produktionsstätte, in der ihr Freund arbeitet, zu platzieren. Bei ihrem ersten Anruf droht sie mit nur einer Bombe, doch nur zwei Stunden später vervielfacht sie die Menge und spricht von insgesamt vier Bomben auf dem Gelände.

Die Folge: Die Firma evakuiert die beiden Standorte der Produktionsfirma im Bundesstaat Oregon als Vorsichtsmaßnahme. Rund 400 Mitarbeiter verlieren dadurch einen Arbeitstag – und Blake hat ihren Freund wieder bei sich.

Anruferin wurde verhaftet

Aber ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht. Denn die Polizei verfolgt den Anruf zurück und befragt einige Bewohner der Umgebung. Schließlich stoßen sie auch auf die 33-jährige Blake.

Diese zeigt sich gegenüber der Polizei geständig und gibt zu, dass es sich dabei um keine richtige Bombendrohung gehandelt habe. Sie wollte lediglich mehr gemeinsame Zeit mit ihrem Freund erschummeln. Einem Bericht des Portland Press Harold zufolge, half dieses Geständnis wohl nur wenig. Denn die 33-Jährige wurde verhaftet und wegen Terrorisierung angeklagt. Derzeit ist sie im Gefängnis.