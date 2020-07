Ein schrecklicher Fall von Tierquälerei in der Steiermark sorgt derzeit für Aufregung. Denn Unbekannte häuteten eine Katze bei lebendigem Leib am Rumpf und setzten sie schließlich am Griesplatz in Graz aus.

Das Tier musste eingeschläftert werden.

Tierquälerei in Graz: Katze gehäutet und ausgesetzt

Am Sonntagnachmittag setzten Tierquäler eine grau-braun getigerte Katze am Grazer Griesplatz aus. Die Unbekannten haben das Tier zuvor am Rumpf gehäutet und ihr das Fell abgezogen. Eine 33-jährige Grazerin entdeckte die Katze und verständigte die Tierrettung, die die verletzte Mieze zu einer Tierärztin brachte. Die Frau dachte zunächst, dass Tier sei bei einer Bushaltestelle von einem Auto überfahren worden. Die Tierärztin stellte schließlich aber fest, dass das Tier offenbar fachkundig am gesamten Rumpf gehäutet worden war. Das rund acht Monate alte Tier musste eingeschläfert werden.

Polizei bittet um Hinweise

Nun ermittelt die Polizei in dem Fall und sucht nach Zeugen. Laut Aussagen der 33-jährigen Frau, die das Tier gefunden hatte, sei kurz zuvor ein dunkler, großer PKW relativ schnell auf der Nebenfahrbahn gefahren. Daraufhin sei die Katze von einem Imbissstand aus auf die Straße getorkelt. Nähere Details sind derzeit aber nicht bekannt.

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise, um die Täter zu finden. Wer nähere Informationen zu dem Vorfall hat, soll sich unter der Telefonnummer 059133/6585 melden.