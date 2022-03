Dieser Feuerwehr-Einsatz in Deutschland geht auf Social Media gerade viral. Als Passanten bemerken, dass eine Katze sich scheinbar in einem Auto eingeklemmt hat, informieren sie sofort die Behörden. Diese agieren so, wie es jeder Katzenliebhaber tun sollte – und nehmen gleich das ganze Auto auseinander.

Besonders viel Dankbarkeit gab es von der Katze aber nicht.

Katze in Motorraum eingeklemmt

Früh morgens entdecken Passanten im deutschen Augsburg eine Katze, die alleine durch die Straßen streut. Das Tier scheint besonders neugierig zu sein und klettert in den Motorraum eines PKW.

Die Passanten, die offenbar sehr besorgt waren, informieren daraufhin sofort die Polizei, die kurz darauf erkennt, dass für die Rettung der Katze wohl deutlich mehr notwendig ist, als sie nur mit Futter anzulocken oder ganz oft „miez miez“ zu sagen. Denn das Kätzchen steckt anscheinend richtig fest – und zwar so fest, dass es sich nicht mehr selbst befreien kann.

Die Polizei informiert daraufhin die Feuerwehr, die zu dem Entschluss kommt, dass einige Teile des Fahrzeugs abmontiert werden müssen. Der Autobesitzer wird also informiert und der Wagen kurzerhand auseinandergebaut, um das Tier zu befreien. Und zwar mit Erfolg. Denn es kann tatsächlich aus dem PKW geholt werden.

Nur leichte Verletzungen

Anstatt sich bei ihren Rettern mit Schmuseeinheiten und einem süßen Blick zu bedanken, ergreift das kleine Tier aber sofort die Flucht. „Wir mussten die Katze erst einfangen, bevor wir sie zum Tierarzt bringen konnten“, erklärt eine Sprecherin der Polizei gegenüber dem „Spiegel“. Letztlich kann die Katze aber zum Tierarzt gebracht werden, der nur leichte Verletzungen feststellt.

Ahja und bevor wirs vor lauter Cat-Content vergessen: Das Auto konnte wieder zusammengebaut werden; für den Besitzer gibt es also auch keinen Sachschaden.