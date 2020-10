View this post on Instagram

An der FH Campus 02 ging heute die erste Drive-In-Sponsion Österreichs im wahrsten Sinne des Wortes „über die Bühne“.🚗 Ganz nach dem Vorbild eines Autokinos, waren rund 200 Absolventinnen und Absolventen bei diesem einzigartigen Event mit dabei 🎓 Wir gratulieren 👏🏼 © Marija Kanizaj