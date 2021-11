OMG! Jetzt ist es endlich offiziell! Die „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That“ kommt im Dezember auch zu uns und wird auf Sky zu sehen sein.

Das hat der Streamingdienst jetzt offiziell bestätigt.

„And Just Like That“ ab Dezember auf Sky

Dass die Fortsetzung von „Sex and the City“ im Dezember offiziell in den USA erscheint, ist schon länger fix. Jetzt wissen wir endlich wann und vor allem wo wir die zehn neuen Folgen unsere Lieblingsserie auch bei uns bingen können. Der Streamingdienst Sky hat nun offiziell bestätigt, dass „And Just Like That“ ab Dezember auf Sky Comedy sowie über den Streamingdienst Sky X und über Sky Q auf Abruf zu sehen sein wird. „Weitere Informationen folgen in Kürze“, heißt es in einer Aussendung.

Ganz ehrlich, mehr Infos brauchen wir im Moment eigentlich auch gar nicht. Alleine diese News sind schon Grund genug zum Ausrasten (ist die ganze Redaktion auch kurz, als wir das gelesen haben)!

Alte und neue Gesichter

In der Fortsetzung wird es um die Freundschaft der BFFs in ihren mittlerweile 50ern gehen. Und ja, we know – wir jammern immer wieder darüber, aber ist einfach echt sad: Kim Cattrall aka Samantha Jones wird beim Reboot unserer geliebten Serie leider nicht mit dabei sein. Carrie, Miranda und Charlotte sind aber fix mit am Start. Und neben einigen weiteren bekannten Gesichtern, wie etwa Mr. Big oder Carries Ex Aiden, gibt es statt Samantha gleich drei neue Charaktere, die einen wichtigen Part in der Serie einnehmen werden. Die Fortsetzung wird also auch ohne Samantha fix meeeega!!!

Übrigens, wer sich schon auf die neuen Folgen einstellen will: Alle Staffeln von „Sex and the City” sind derzeit auf Sky X und Sky Q auf Abruf verfügbar. Ab 1. Dezember gibt’s außerdem auch die beiden Kinofilme „Sex and the City – Der Film“ und „Sex and the City 2“ zum Streamen. „And Just Like That…“ wird in allen Sky Märkten, einschließlich UK, Irland, Italien, Österreich, Schweiz und Deutschland verfügbar sein.