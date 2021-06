Die Familie Fitzsimons aus England suchte verzweifelt nach ihrer vermissten Katze Frankie. Tage später fanden sie ihre geliebte Samtpfote tot auf der nahe gelegenen Autobahn. Frankie wurde eingeäschert, aber dann stand diese plötzlich wieder quietschlebendig vor ihrer Haustür.

Die Familie war ziemlich geschockt als ihre Hauskatze, von der sie dachten, sie hätten sie eben eingeäschert, gesund und munter wieder auftauchte.

Die Katze war eindeutig tot

Dass sich freiheitsliebende Katzen mal ein zwei Tage nicht zu Hause blicken lassen, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn die Streuner aber tagelang nicht mehr auftauchen, kommt bei den Besitzern zurecht Sorge auf. So geschehen im englischen Warrington nahe Liverpool. Wie BBC berichtet vermisste die Familie Fitzsimmons ihre 16 Jahre alte Frankie schon seit Tagen. Außer sich vor Sorge suchten sie in ganz Warrington nach ihrem Liebling, durchforsteten nahegelegene Grundstücke und befragten Nachbarn. Aber Frankie blieb verschwunden. Tage später dann die böse Gewissheit: Rachel Fitzsimmons fand ihre Samtpfote Tod am Straßenrand der nahegelegenen Autobahn. Die Trauer war groß und Rachel Fitzsimmons und ihr Sohn Remy wollten ihrem Liebling einen gebührenden Abschied bereiten. Sie entschlossen sich Frankie in einem Tierkrematorium einzuäschern. Die Asche brachten sie in einer Kiste zurück nach Hause und stellten sie an einen besonders schönen Platz.

Schockierende Überraschung: Fankie lebt!

Kurz darauf brachte die Familie ein unerwarteter Besuch in regelrechte Schockstarre. Denn Frankie stand plötzlich munter vor ihrer Haustür. Was nach einer Zombie-Freakshow à la Friedhof der Kuscheltiere erinnert, entpuppte sich als ein romantisches Comeback. Die alte Frankie war zwar etwas geschwächt und sehr hungrig, mit ihrem liebsten Katzenfutter ließ sie sich aber zufrieden stellen und auch so schien Frankie noch ganz die alte zu sein. Bleibt nur eine Frage zum Schluss: Ist Frankie wirklich von den Toten auferstanden oder ließen die Fitzsimons die Katze einer anderen Familie einäschern? Wir tippen mal auf letzteres. Und wer auch immer die Zwillingskatze von Frankie war. Ihr wurde ein ehrenwerter Abschied bereitet.