Gerade erst flimmerte das große Finale von „Der Bachelor“ über die Bildschirme, und schon geht es mit der Rosenvergabe weiter. Für die Jubiläumsstaffel der „Bachelorette“ geht es wie bereits im letzten Jahr nach Thailand. Und jetzt steht endlich fest, wer an dieser traumhaften Location nach ihrem Mr. Right suchen darf. Und zwar die Influencerin Jennifer Saro.

Doch sie kommt nicht alleine!

Influencerin Jennifer Saro ist die neue Bachelorette

Kaum hat Bachelor David Jackson mit Kandidatin Lisa sein Liebesglück gefunden, steht auch schon die zehnte Staffel des Pendants „Die Bachelorette“ in den Startlöchern. Bereits seit geraumer Zeit wird in den Sozialen Medien heftig spekuliert, wer denn die nächste Rosenverteilerin sein könnte. Schuld an der Gerüchteküche ist unter anderem Ex-Bachelor-Teilnehmerin und Influencerin Diana Kaloev. Sie äußerte vor einigen Wochen den starken Verdacht, dass Jennifer Saro die neue Bachelorette sein könnte. Und tatsächlich: wie RTL nun verkündet, wird Jennifer die begehrten Rosen in Thailand verteilen. Damit ist nun endgültig die Katze aus dem Sack!

Zusammen mit dem ersten Foto von Jennifer als Bachelorette lüftet der Sender auf Instagram jetzt das große Geheimnis. „We proudly present: Unsere Bachelorette 2023. Jennys Rosenreise könnt ihr demnächst bei RTL verfolgen“, lautet es in dem Statement. Doch wer ist Jennifer Saro überhaupt?

Die Bachelorette gibt’s nur im Doppelpack

Manche kennen sie bereits. Denn wie schon einige ihrer Vorgängerinnen ist auch die 27-Jährige als Influencerin tätig – damit hat sich RTL also erneut für ein „bekanntes“ Gesicht für die Kuppelshow entschieden. Rund 180.000 Menschen folgen der gebürtigen Straubingerin auf Instagram. Laut Profil ist der Internet-Star 1,67 Meter groß, lebt in Berlin und liebt Sport. Sie ist außerdem schon seit fünf Jahren Single. Die zehnte Staffel von „Die Bachelorette“ ist aber nicht nur eine Jubiläumsstaffel, sondern es wartet auch gleich mal eine echte Überraschung auf die Kandidaten. Denn Jennifer hat in Thailand eine ganz besondere Begleitung dabei: ihren einjährigen Sohn. Sie ist damit die allererste Bachelorette, die bereits Mutter ist – eine Premiere also!

Und damit dürfte für die Männer von Beginn an klar sein: Jennifer gibt es nur im Doppelpack. Ihren Sohn für die Dreharbeiten in ihrer Heimat zurückzulassen, wäre für die Influencerin niemals in Frage gekommen. „Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf.“, so die stolze Mutter. Auf Dates wird der kleine „Keksi“, wie Jennifer ihn liebevoll nennt, seine Mama nicht begleiten. Genau dafür hat die Influencerin nämlich eine ihrer besten Freundinnen mit im Schlepptau. „Die kommt auch mit und passt in der Zeit auf den Kleinen auf.“ Der Kleine ist also bestens versorgt, wenn die 27-Jährige mit dem ein oder anderen Kandidaten auf Tuchfühlung geht.

Jennifer träumt von Geschwisterchen für ihren Sohn

Natürlich fragen sich viele Bachelorette-Fans nun auch, wer denn der Vater ihres Sohnes ist. Doch das behält die 27-Jährige für sich. Jennifer wurde 2021 ungeplant auf einem Date schwanger. Im Mai 2022 kam ihr Sohn, dessen echten Namen die Influencerin geheim halten möchte, zur Welt. Einfach war diese Situation nicht: „Ich wusste von Anfang an, dass ich das komplett alleine machen werde. Und das hat mir natürlich Angst gemacht.“ Groß war auch die Sorge, dass sie als alleinerziehende Mama keinen Freund mehr finden kann. Doch inzwischen kann sie zum Glück behaupten: „Ich sage mal, neun von zehn haben da gar kein Problem mit.“

Und übrigens träumt Jennifer davon, dass ihr Sohn noch irgendwann ein Geschwisterchen bekommt. Wir sind also gespannt, ob sie nun bei ihrem Liebesabenteuer in Thailand tatsächlich einen passenden Vater kennenlernt.

Los geht die neue Staffel am 15. Juni. „Die Bachelorette“ ist parallel zur TV-Ausstrahlung im RTL-Livestream online auf RTL+ zu sehen.