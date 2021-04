Yeeees Girls, richtig gelesen. Unser Sternzeichen verrät uns ja bekanntlich nicht nur viel über unseren Charakter und unser Wohlbefinden, sondern auch über unseren Modegeschmack. Die Sterne können uns auch dabei helfen, die richtigen Schuhe zu finden. Denn diese müssen nicht nur bequem sein und gut aussehen – sie sollen auch zu uns passen.

Erde: Steinbock, Stier, Jungfrau

Steinbock, Stier und Jungfrau sind bekannt für ihre “down to earth”-Attitude allerdings muss es immer auch stylisch, funktionell und elegant sein. Zu unseren lieben Erdsternzeichen passen daher Boots am besten. Sie sind schnell angezogen und man kann sie verschieden stylen – egal ob sportlich, chic oder bequem. Außerdem steht man mit Stiefeln super gut am Boden der Tatsachen. Wir sagen nur: These boots are made for Erdzeichen!

Luft: Wassermann, Zwillinge, Waage

Ihren Kopf haben sie immer in den Wolken, was schließlich auch Sinn macht, denn jetzt geht es ja auch um unsere Luftsternzeichen! Sie sind die kreativen Köpfe unter den Sternzeichen und Vorreiter, was Trends angeht. Das ideale Schuhwerk für sie sind daher die hippen Pantoletten, sie sind luftig, künstlerisch und ausgefallen. Die Schuhe strahlen Modebewusstsein aus und geben jedem Look das gewisse Etwas! Bist du auch ein Luftsternzeichen, oder hast du ganz einfach Gefallen an den coolen Pantoletten gefunden?! Bei Lasocki findest du mit Sicherheit genau das Richtige für dich und deine Füße! Die neue Lasocki Kollektion findest du hier oder ganz einfach bei CCC im Store.



Bild: CCC

Feuer: Widder, Löwe, Schütze

This girl is on fire! Surprise, suprise… NOT – die Feuerzeichen lieben es natürlich, extravagant und rockig, nichts ist ihnen zu ausgefallen, zu hoch oder zu bunt, das Wort “ZU” scheint überhaupt gar nicht im Sprachgebrauch der drei Sternzeichen zu sein. Das macht es ganz eindeutig: Widder, Löwe und Schütze sind unsere High Heel-Girls! Auch wenn das mit dem perfekten Walk nicht immer klappt, die drei Glam-Sternzeichen machen es einfach wett mit ihrer Confidence. We like!

Wasser: Fische, Krebs, Skorpion

Jetzt wird es abenteuerlich – mal geht’s auf eine Camping Tour, dann auf einen Wandertrip und beim nächsten Mal fliegen sie von jetzt auf gleich nach Portugal, um Surfen zu lernen. Was bedeutet, dass der ideale Schuh für Fisch, Krebs und Skorpion der Sportschuh ist! Coole Sneaker bringen die Wasserzeichen auf Berge, an Strände und das schnell, bequem und lässig! Aber niemals vergessen: stille Wasser sind tief!