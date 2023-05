Beinahe ein ganzes Jahr mussten wir auskommen, ohne zu wissen, wie das erste Kind unseres Teenie-Idols Rihanna heißt. Jetzt ist dieses Geheimnis aber endlich, wenn auch nicht ganz freiwillig, gelüftet.

Mittlerweile erwartet die Sängerin bereits Baby Nummer zwei.

Wir wissen endlich, wie das Baby von Rihanna heißt

Bei einer Sache sind wir uns wohl alle einig: Rihanna liefert sich ein sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Reality-Star Kylie Jenner, wenn es um den Namen ihres Sohnes geht. Denn beide haben dieses nicht gerade unwichtige Detail besser gehütet, als so manches Staatsgeheimnis. Jetzt wissen wir aber endlich, wie Rihannas Erstgeborener heißt.

Die Sängerin hat sich zwar noch nicht selbst dazu geäußert, ABER auf Celebrity-Gossip ist schließlich immer Verlass. Denn die Klatschseite Daily Mail ist offenbar an die Geburtsurkunde des Einjährigen rangekommen. Klar, dass es gerade mal ein paar Millisekunden dauerte, bis sich die Neuigkeit verbreite. Laut den Dokumenten lautet der Name … *Trommelwirbel* … RZA Athelston Mayers. Ihr habt dazu Fragen? Vollkommen verständlich.

Das hat es mit dem Namen auf sich

Wie es aussieht, ist Rihanna (oder Asap Rocky oder beide), ein großer Fan des Wu-Tang Clans. Denn einer der Musiker trägt ebenfalls den Namen RZA. Aufmerksamen Fans ist aufgefallen, dass die „Umbrella“-Interpretin in letzter Zeit immer wieder Hinweise auf den Namen ihres Sohnes gab. Denn sie zeigte sich seit der Geburt ihres Sohnes öfter mal mit Shirts der bekannten Hip-Hop-Gruppe in der Öffentlichkeit. Dass das etwas mit dem Namen des Babys zutun hatte, hätten wir allerdings wirklich niemals kombinieren können.

Der zweite Teil des Namens, Athelaston Mayers, ist da schon offensichtlicher. Denn der vollständige Name von Rihannas Partner und dem Babydaddy, Asap Rocky, lautet: Rakim Athelaston Mayers. Wer jetzt aber grübelt, wie man RZA richtig ausspricht, der ist damit nicht alleine. Denn scheinbar stellt sich nahezu das gesamte Internet dieselbe Frage. Darum gibt es bereits ein YouTube-Tutorial, das im Netz kursiert. Laut dem Video rufen Rihanna und Asap Rocky ihren Sohn „Risa“.

Sängerin erwartet zweites Baby

Das Rätselraten geht womöglich bald in die zweite Runde. Denn wie Rihanna mehr oder weniger bei ihrem Superbowl-Auftritt vergangenen Februar enthüllte, erwartet sie bereits ihr zweites Baby. Der kleine RZA bekommt also schon sehr bald ein Geschwisterchen. Ob sich die 35-Jährige hier auch so geheimnisvoll rund um den Namen des Babys zeigt, bleibt abzuwarten.