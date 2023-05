Die zweite Staffel von „And Just Like That“ bringt einen Charakter aus „Sex and the City“ zurück: Aidan. Dass er und Carrie wieder anbandeln könnten, stört aber einige Fans. Denn Aidan war verheiratet. Jetzt klärt der Serienmacher auf!

Gibt es doch noch ein Happy End für Carrie und Aidan?

„And Just Like That“: Aidan und Carrie sind wieder vereint!

Es war ein ziemlicher Aufschrei, als Anfang des Jahres ein paar Set-Bilder der zweiten Staffel „And Just Like That“ veröffentlicht wurden. Der Grund: Auf den Bildern war nicht nur Carrie-Darstellerin Sarah Jessica Parker zu sehen, sondern auch Aidan-Darsteller John Corbett. Und die beiden küssten sich innig. Während manche diese Reunion feierten, war es für andere ein absoluter Skandal. Denn sie erinnern sich nur zu gut an den Leidensweg, den Carrie und Aidan hinter sich haben.

Schließlich wurde Aidan von Carrie (mit Big) betrogen, die beiden hatten turbulente Zeiten und trennten sich schließlich in der vierten Staffel. Ein Wiedersehen gab es dann in dem Spielfilm „Sex and the City 2“, als wir nicht nur hörten, dass Aidan glücklich verheiratet ist, sondern auch Kinder hat. Einen Kuss zwischen ihm und Carrie gab es damals aber trotzdem – und das, obwohl Carrie da schon glücklich mit Big verheiratet war.

Wir sehen also: jede Menge Drama! Und offensichtlich geht dieses Drama in der zweiten Staffel „And Just Like That“ jetzt weiter. Denn nachdem Big in der ersten Folge der ersten Staffel von „And Just Like That“ den Serientod starb, sind sich Fans jetzt sicher: Das Carrie und Aidan Revival kommt. Richtig glücklich sind damit aber nicht alle. So kommentierte ein User damals etwa: „Es tut mir jetzt leid, aber meinen die das ernst!!! NACH ALLEM!! ALLEM!!! Er hat Carrie nie verstanden und sie so genommen, wie sie ist, und er sollte nicht zu ihr zurückkehren, nur weil der Mann, mit dem sie fremdgegangen ist, gestorben ist!!!“ Und außerdem lässt das so viele offene Fragen: Denn was wird dann aus Aidans Frau? Und was aus den Kindern?

if you’re rooting for aidan and carrie you’re sick in the head — Karen (@karenbabes_) February 10, 2023

Zwei Singles in New York City

Fragen über Fragen, die sich Fans schon vor Beginn der zweiten Staffel im Juni stellten und die auch für ein bisschen Aufregung sorgten. Doch Serienmacher Michael Patrick King klärt jetzt auf, was es mit Carrie und Aidan auf sich hat. Gegenüber „Entertainment Weekly“ betont er nämlich, dass die Beziehung der beiden nicht so skandalös wird, wie manche wohl befürchten. „Ich würde Carrie Bradshaw nicht zu einem Home-wrecker machen. Das ist der größte Leak, den ich euch geben kann. Das ist nicht die Geschichte“, so King. Beide Charaktere sind in der zweiten Staffel also Single. Wie genau die beiden als Singles agieren werden und was zwischen Aidan und seiner Frau passiert ist, ist aber noch ein Geheimnis.

Für King war übrigens schon früh klar, dass Aidan in Staffel zwei zurückkommen würde. Und zwar mindestens genauso klar, wie das Ende von Mister Big. „Ich wusste persönlich, dass ich Big in Staffel eins umbringen würde. Ich wusste das, als ich anfing.“ Es scheint also ganz so, als wäre diese Fortsetzung schon lange geplant – fast so wie das Schicksal von Carrie und Aidan! Und das klingt doch schon wieder nach Kitsch, auf den wir uns einlassen können, oder?