Wochenende bedeutet Füße hochlegen, Freunde treffen und einfach mal vom Alltagsstress erholen – zumindest für die meisten von uns. Denn einige Sternzeichen können sich nicht so einfach entspannen und finden immer wieder neue To Dos.

Diese Sternzeichen, haben besondere Schwierigkeiten mit dem Entspannen.

Jungfrau

Jungfrauen sind durch und durch Perfektionisten. Das gilt in allen Lebensbereichen; die eigene Wohnung muss genauso perfekt sein wie die Abgabe für die Uni oder das Geburtstagsgeschenk für die beste Freundin.

Wer so viel von sich selbst erwartet, steht schnell unter sehr viel Druck. Kein Wunder also, dass es den Jungfrauen oft schwer fällt, sich zu entspannen. Denn sie leben in dem ständigen Glauben, dass sie die Dinge noch besser machen könnten, noch mehr aus sich herausholen sollten und faul auf der Couch liegen absolute Zeit- und Potentialverschwendung ist.

Aber Achtung, liebe Jungfrauen: Auch Chillen muss perfektioniert werden und richtiges Entspannen kann euer Potential sogar steigern. Also tankt dieses Wochenende endlich mal wieder ein wenig Energie!

Fische

Fische sind richtige Träumer. Sie verlieren sich ständig in Gedanken und grübeln über Dinge nach, mit denen sie eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Was für viele bei den verträumten Fischen vermutlich überraschend ist: Eben dieses ständige Grübeln und gedanklich abwesend sein hält die Fische davon ab, richtig entspannen zu können.

Denn sie können ihr Hirn einfach nicht abschalten und denken ständig über irgendetwas nach. Das kann ganz schön anstrengend sein und viel Energie kosten. Umso wichtiger ist es deshalb für Fische, aktiv daran zu arbeiten, richtig abzuschalten. Etwa mit Meditation oder anderen Entspannungs-Techniken!

Schütze

Schützen sind richtige Energiebündel. Sie haben schier grenzenlose Power und ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Schützen müssen dadurch ständig beschäftigt sein, sonst bekommen sie schnell das Gefühl, faul zu sein.

Und Schützen hassen nichts mehr als dieses Gefühl. Denn sie wollen das Leben in vollen Zügen auskosten und das meiste aus jedem Tag holen. Dabei sollten sie aber eines nicht vergessen: jeder hat eine Energiegrenze. Und auch wenn es sich nicht so anfühlt, sogar Schützen brauchen Ruhephasen; ob sie das wahrhaben wollen oder nicht.

Eben deshalb ist es wichtig, dass das Tierkreiszeichen Menschen um sich hat, die immer wieder bewusst den Fokus auf Entspannung legen und die Schützen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Erholung ist. Und seien wir mal ehrlich: Auch ein entspannender Selfcare-Tag kann ein richtiges Highlight sein.