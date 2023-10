In dem Film „Priscilla“ übernimmt Schauspieler Jacob Elordi die Rolle von Elvis Presley. Doch wie er jetzt in einem Interview verrät, gehörte er nicht gerade von Klein auf zu den Superfans des Musikers.

Denn seine ersten Berührungspunkte mit der Musiklegende verdankt er einem Disneyfilm.

Jacob Elordi kannte Elvis nur durch „Lilo & Stitch“

Wenn es um Biopics von großen Popkultur-Legenden geht, sind wir es als Publikum eigentlich schon fast gewöhnt, dass die Personen, die die Ikone darstellen, sich als größte Fans der Person entpuppen und wirklich alles über sie wissen. Denn die Schauspieler:innen wollen die großen Stars bestmöglich repräsentieren und bereiten sich dafür oft jahrelang vor. Schauspieler Austin Butler widmete seinem Training für die Rolle in „Elvis“ etwa Jahre, perfektionierte die Stimme und den Akzent so sehr, dass es ihm später schwerfiel, diesen wieder loszuwerden.

Einen anderen Zugang zu seiner Rolle zeigt jetzt aber Schauspieler Jacob Elordi. Denn auch der 26-Jährige schlüpfte in die Rolle des King of Rock and Roll – und zwar für den Film „Priscilla“. Doch statt einer großen Backgroundgeschichte über seine immer dagewesene Faszination für Elvis oder eine Ode an den Musiker, erzählt er jetzt ganz offen, dass ihm die Tragweite des Musikers offenbar nicht immer klar war. In einem Interview mit Jimmy Fallon wird der 26-Jährige auf seine Rolle als Elvis angesprochen. Als Fallon ihn fragt, ob er schon als Kind ein Fan von Elvis war, antwortet er ganz offen „Nein“.

Und dann gibt er zu: „Das meiste, was ich von Elvis wusste, war in ‚Lilo & Stitch‘ … was übrigens eine Menge ist.“ Jacob spielt damit auf den Disneyfilm an, in dem das kleine Mädchen Lilo den Alienfreund Stitch kennenlernt. Lilo ist großer Elvis-Fan und hat einige seiner Platten zu Hause; und auch Stitch wird mehr und mehr zum Fan des King of Rock and Roll. Ein Teil des Soundtracks sind deshalb auch Elvis-Songs wie „Heartbreak Hotel“ und „Hound Dog“. Für Jacob Elordi waren das die ersten Berührungspunkte mit der Musiklegende – und auch das erste Mal, dass er einen Elvis-Song hörte.

„Das war unsere Einführung in Elvis Presley“

Im Interview betont er, dass der Star nicht auf seiner Liste für mögliche Rollen stand. Dementsprechend beängstigend war die Rolle auch für ihn. Doch der Kern des Films von Sofia Coppola ist nicht Elvis selbst. Es geht vielmehr um die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau Priscilla. Für Jacob stand deshalb auch dieser Aspekt des Beziehungsdramas im Fokus.

Online bekommt Jacob für seine Ehrlichkeit übrigens jede Menge Zuspruch. Viele betonen, dass sie es erfrischend und authentisch finden, dass der Schauspieler ganz offen zugibt, nicht immer der größte Elvis-Fan gewesen zu sein. „Jacob Elordi ist genau wie ich und alle, die mit ‚Lilo & Stitch‘ aufgewachsen sind, denn das war unsere Einführung in Elvis Presley“, schreibt etwa ein Fan auf X. Andere nennen es die perfekte Antwort für Jacobs Generation! Sieht also ganz so aus, als wäre Jacob nicht der Einzige, der sein Elvis-Wissen Disney zu verdanken hat.

that Elvis in Lilo & Stitch reference just made me love Jacob Elordi so much more 😭 — JC GIRLY 4L 💙 (@msagundez) October 24, 2023