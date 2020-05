Diese Woche steht bei GNTM nun endlich das große Cover-Shooting für das Finale an. Die Gewinnerin der Staffel wird nämlich auf dem Cover der Modezeitschrift Harper’s Bazaar zu sehen sein.

Für das perfekte Bild und den Einzug ins Finale müssen die Nachwuchsmodels nun alles geben und sich nicht nur beim Shooting, sondern auch beim Entscheidungswalk bestmöglich präsentieren.

GNTM: Covershooting mit Harper’s Bazaar

Die GNTM-Models befinden sich mittlerweile im Endspurt. Tamara, Anastasia, Sarah, Maureen, Jacky, Larissa und Lijana kämpfen noch um den Traum, “Germany’s Next Topmodel” zu werden. Diese Woche steht das große Cover-Shooting für die Modezeitschrift Harper’s Bazaar an. Das Foto der Siegerin wird nach dem Finale auf dem Cover der Zeitschrift zu sehen sein. Aus diesem Grund sollte das Shooting von den Kandidatinnen auch nicht unterschätzt werden. “Es ist volle Konzentration gefragt, denn es kommt auf jedes kleinste Detail an. Die Mädchen müssen nun beweisen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben”, erklärt Heidi gegenüber ProSieben. Als Gastjurorin und Verantwortliche für das große Cover-Shooting ist diese Woche Kerstin Schneider, Chefredakteurin der deutschen Harper’s Bazaar, mit dabei.

Nachwuchsmodel Jacky ist motiviert, das beste Foto zu bekommen. “Die Luft nach oben wird enger. Aber ich glaube an mich!” Aber auch Larissa möchte unbedingt ins Finale kommen. “Ich habe mich vor Wochen bei #GNTM beworben und jetzt stehe ich hier beim Harper‘s BAZAAR Shooting. Road to the finals!”

Große Überraschung für die Mädchen

Um die Kandidatinnen für den entscheidenden Catwalk nochmal so richtig zu motivieren, hat sich Model-Mama eine kleine Überraschung ausgedacht. “Direkt nach dem Cover-Shooting werden meine Mädchen unter einem Vorwand einzeln in die Villa zurückgebracht. Dort warten ihre Liebsten mit ganz persönlichen Überraschungen“, verrät Heidi. Ob Heidis Überraschungsbesuch die Models wie erwartet begeistern wird, erfahren die Zuschauer heute Abend um 20:15 auf ProSieben.

Für den Entscheidungswalk müssen Tamara, Anastasia, Sarah, Maureen, Jacky, Larissa und Lijana diese Woche in extravaganten Haute-Couture-Roben von des amerikanischen Modedesigners August Getty laufen. Vorher bekommen sie allerdings noch ein Catwalk-Training von Supermodel Coco Rocha. Wer wird beim pompösen Catwalk scheitern und wer kann sich gegen seine Konkurrentinnen durchsetzen, um sich so ein Ticket für die nächste Runde zu sichern?