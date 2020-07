Manche Menschen können einem nur schwer etwas vormachen. Denn sie sind extrem leicht zu durchschauen, sodass man meist schon im Vorfeld über ihre Handlungen Bescheid weiß. Falls ihr auch das Gefühl habt, niemandem etwas vormachen zu können, dürfte das vermutlich an eurem Sternzeichen liegen

Denn die folgenden Sternzeichen sind besonders leicht einschätzbar.

Jungfrau

Die Jungfrau ist eine Perfektionistin und sehr leicht zu durchschauen. Denn sie hält sich mit ihrer Meinung meist im Hintergrund und handelt zudem stets in ihrem eigenen Interesse. Ihr Umfeld weiß genau, wie die Jungfrau ihre Entscheidungen trifft und versucht deshalb oft, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Doch ihr Streben nach Erfolg lässt dies meist nicht zu.

Widder

Auch dieses Sternzeichen ist ein offenes Buch. Denn der Widder macht keinen Hehl daraus, sich selbst über andere zu stellen und für die Dinge, die er liebt zu kämpfen. Seine Entscheidungen sind meist sehr impulsiv und aus dem Bauch heraus. Deswegen ist es für andere oft auch sehr einfach den Widder zu durchschauen.

Stier

Ähnlich verhält es sich bei dem Stier. Denn auch er tritt stets für seine Überzeugungen ein. Seine ruhige und sinnliche Art sorgt dafür, dass er auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. In Diskussionen bleibt er eisern bei seiner Meinung und lässt sich auch nicht so schnell davon abbringen. Seine Argumente sind für sein Gegenüber deshalb besonders oft bereits im Vorfeld gut durchschaubar.