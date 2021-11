Kaelyn Franco wollte eigentlich nur einen Spinning-Kurs ausprobieren. Worauf sie nicht vorbereitet war: Der anstrengende Indoorcycling-Kurs sorgt dafür, dass sie fast ihr Bein verliert.

Mit ihrer Geschichte will sie auf TikTok jetzt andere warnen!

Frau erleidet schwere Verletzung nach Spinning-Kurs

Die 23-jährige Kaelyn Franco ist eine begeisterte Radfahrerin. Um ihr Hobby auch in der kalten Jahreszeit weiterzumachen, wollte sie einen Spinning-Kurs ausprobieren. Eine Freundin hatte ihr dazu geraten, erzählt sie in einem TikTok-Video. „Ich habe mich auf jeden Fall angestrengt, aber ich glaube nicht, dass ich mich bis zu dem Punkt überanstrengt habe, an dem ich dachte, okay, ich habe es wirklich übertrieben„, erinnert sich Franco.

Als sie nach dem 45-minütigen Kurs vom Rad steigt, bemerkt sie aber sofort, dass etwas nicht stimmt. Denn ihre Beine und Knie geben einfach nach – Franco stürzt zu Boden. Sie selbst nimmt die Situation zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht so ernst. „Zuerst dachte ich, das sei seltsam, aber dann dachte ich, vielleicht sind meine Muskeln einfach nur müde, schwach und ein bisschen wund„, erzählt sie rückblickend gegenüber „Today“.

Als sie am nächsten Tag aufwacht, sind ihre Beine immer noch stark angeschwollen und angespannt. Für Franco ein Zeichen, dass sich das Training ausgezahlt habe. Stolz postet sie ein Foto von ihren Beinen auf Social Media und schwärmt von ihrem Sporterfolg.

Spinning-Kurs endet im Krankenhaus

Was für Franco aber nach einer positiven Entwicklung aussieht, wird ziemlich schnell zu einem Alptraum. Denn die Schmerzen in den Beinen werden nicht besser. Franco klagt über Übelkeit und Dehydrierung; ihr Urin bekommt die „Farbe von Coca Cola“, erzählt sie auf TikTok. Sie konnte kaum mehr gehen und die Schmerzen in den Beinen wurden unerträglich. Schließlich entscheidet sie, ins Krankenhaus zu fahren.

Dort erklären ihr die Ärzte, dass sie durch den Spinning-Kurs Rhabdomyolyse entwickelt habe. Darunter versteht man die Zersetzung von vielen Muskelzellen. Rhabdomyolyse entsteht unter anderem bei einer zu starken körperlichen Belastung, wie etwa bei einem Unfall oder extremer sportlicher Aktivität. Rhabdomyolyse kann lebensgefährlich werden, wenn es nicht schnell genug behandelt wird. Denn die Muskelfaserinhalte gelangen langsam ins Blut und können dadurch zu schweren Nierenschäden führen.

„Ich bin aktiv und trotzdem ist mir das passiert“

Auch Kaelyn Francos Situation war lebensgefährlich, sie hätte fast ihr Bein verloren. „Ich wurde notoperiert, und sie machten eine Fasziotomie, um den Druck in meinem rechten Bein zu lindern“, erzählt sie. Tagelang musste sie im Krankenhaus bleiben. Die Folgen der Verletzung sind auch heute – fast zwei Monate später noch spürbar. „Ich bin nicht in der Lage zu gehen oder irgendetwas selbst zu tun“, sagt Franco. Derzeit brauche sie noch Krücken. Über ihren Heilungsprozess will sie weiterhin auf TikTok berichten – auch, um Menschen über das Thema zu informieren. „Ich bin nicht hier, um Leute vom Training abzuhalten“, sagt sie.

Doch auch wenn Rhabdomyolyse selten vorkomme, sei es wichtig über die möglichen Symptome informiert zu sein. „Ich habe getrunken, ich habe mich gedehnt, ich bin aktiv und trotzdem ist mir das passiert“, sagt Franco und hofft, bei anderen ein Bewusstsein für Rhabdomyolyse und die Warnzeichen zu schaffen.