Nach sieben Jahre Ehe mit Kanye West reichte Kim Kardashian erst kürzlich die Scheidung ein. Jetzt überrascht die Unternehmerin mit einem liebevollen Posting anlässlich Kanyes Geburtstag. “Liebe dich für immer”, verkündet sie auf Instagram.

Dazu postet sie ein Foto des Ex-Paares mit ihren gemeinsamen Kindern.

Kim Kardashian liebt Kanye ein Leben lang

Auch wenn das einstige Traumpaar Kim Kardashian und Kanye West schon länger getrennte Wege gehen soll, gibt es noch immer einiges, was die beiden verbindet. Zum einen natürlich ihre vier gemeinsamen Kinder. Doch in sieben Jahren Ehe kommen noch weitere Dinge zusammen, die man so schnell wohl nicht mehr vergessen kann.

Anlässlich Kanyes 44. Geburtstages, teilte Kim ein Foto von sich und ihrem Noch-Ehemann mit ihren Kindern. Dazu schrieb sie liebevoll: “Alles Gute zum Geburtstag! Liebe dich für immer.” Und auch Kims Schwester Khloe würdigte den Rapper mit den Worten: “Happy Birthday an meinen Bruder fürs Leben! Hab den besten Geburtstag Ye!”

Ehe-Aus nach sieben Jahren

Im Februar reichte Kim Kardashian nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung ein. Das überraschende Liebes-Posting soll aber nicht bedeuten, dass eine Chance auf ein Comeback von “Kimye”, wie das Ex-Paar von vielen genannt wurde, besteht. Denn wie ein Insider gegenüber dem People-Magazin verriet, sei Kim “sehr glücklich und überzeugt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat.”

Während Kim mit den vier gemeinsamen Kindern North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) weiterhin in Los Angeles residiert, soll Kanye auf seiner Ranch in Wyoming zur Ruhe kommen. Erst kürzlich machten zudem Gerüchte die Runde, dass der Musiker mit Model und Ex-Frau von Bradley Cooper, Irina Shayk anbandelt.