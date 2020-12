Natürlich und trotzdem schön definiert – so stellen wir uns unsere perfekten Augenbrauen vor. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Aber mit der richtigen Technik sind sie top gestylt und haben trotzdem einen natürlichen Look.

Wir verraten dir wie dir das gelingt!

Augenbrauen stylen: So geht’s

Die Zeiten, in denen unsere Augenbrauen riesige schwarze Balken oder ganz dünne Striche waren, sind vorbei! Heute setzen wir lieber auf den natürlichen und buschigen Look, wie auch Model Cara Delevingne oder Schauspielerin Lily Collins immer wieder zeigen. Unsere Augenbrauen sind zu einem echten Beauty-Statement geworden! Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass man sie richtig zupft.

Dabei solltest du vor allem auf folgenden Dinge achten:

Die richtige Form für dein Gesicht

Um den natürlichen Look zu behalten, solltest du dich beim Zupfen immer nach deiner Gesichtsform richten. Denn egal ob oval, rund oder eckig – deine Augenbrauen müssen zu deinem Gesicht passen:

Ovales Gesicht: Bei einer ovalen Gesichtsform ist es besonders wichtig, dass deine Augenbrauen schön dicht und definiert sind. Auch ein sanfter Bogen schmeichelt einem ovalen Gesicht.





Bei einer ovalen Gesichtsform ist es besonders wichtig, dass deine Augenbrauen schön dicht und definiert sind. Auch ein sanfter Bogen schmeichelt einem ovalen Gesicht. Rundes Gesicht: Bei dieser Gesichtsform solltest du unbedingt den Bogen hervorheben. Ansonsten solltest du dich nach deiner natürlichen Augenbrauen-Form richten. Ein schöner Bogen lässt dein Gesicht nämlich schmäler wirken.





Bei dieser Gesichtsform solltest du unbedingt den Bogen hervorheben. Ansonsten solltest du dich nach deiner natürlichen Augenbrauen-Form richten. Ein schöner Bogen lässt dein Gesicht nämlich schmäler wirken. Eckiges Gesicht: Dein Gesicht ist kantig und eckig? Dann solltest du auch deine Augenbrauen relativ eckig zupfen und den Bogen eher hoch ansetzen. So wird dein natürlicher Look noch besser definiert.





Dein Gesicht ist kantig und eckig? Dann solltest du auch deine Augenbrauen relativ eckig zupfen und den Bogen eher hoch ansetzen. So wird dein natürlicher Look noch besser definiert. Herzförmiges Gesicht: Bei einem herzförmigen Gesicht sollten deine Augenbrauen weich und so wenige Ecken und Kanten wie möglich haben. Ein schöner Schwung verleiht dir den perfekten Look.

Augenbrauen bemessen

Wenn du herausgefunden hast, welcher Look dein Gesicht natürlich aussehen lässt, solltest du auch auf die richtigen Proportionen achten. Ist der Bogen zu kurz, wirkt er nämlich unvollständig. Wachsen deine Augenbrauen zu sehr in die Gesichtsmitte, dann kommen deine Augen nicht mehr so gut zur Geltung. Deshalb solltest du dich immer an ein paar einfache Steps halten:

Nimm einen Stift zur Hilfe! Mit einem langen Bleistift kannst du den Anfang, das Ende und auch den Bogen deiner Augenbrauen perfekt bemessen.



Den Anfang messen: Halte den Stift senkrecht zu deinem Nasenflügel, sodass er nach oben zeigt. Wenn du ihn jetzt komplett gerade hältst, siehst du, wo deine Augenbrauen beginnen sollten. Alle Haare, die du jetzt zwischen Stift und der Nasenwurzel siehst, sollten weg! Tipp: Als Hilfe kannst du an dieser Stelle einen kleinen Strich mit einem Kajal zeichnen.



Den Bogen messen: Wenn du den Stift wieder an deinen Nasenflügel hältst und dir eine Linie – durch die Pupille – zum höchsten Punkt deiner Augenbrauen vorstellst, hast du die Stelle, an die der Bogen hingehört. Wie ausgeprägt der Bogen sein muss, musst du dann von deiner Gesichtsform abhängig machen (Wie oben beschrieben).



Das Ende messen: Greif jetzt ein letztes Mal zum Stift und setze ihn wieder an deinem Nasenflügel an. Wenn du ihn jetzt in einer Linie mit deinem äußeren Augenwinkel (das letzte und äußerste Eck deiner Augen) hältst, weißt du, wo deine Augenbrauen enden sollen.

Bild: Galaxy love design/Shutterstock.com

4 Tipps fürs Zupfen deiner Augenbrauen

Sobald du die Vorbereitungen erledigt hast, kommt das eigentliche Zupfen deiner Augenbrauen. Und auch dabei solltest du ein paar Kleinigkeiten beachten: