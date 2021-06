Im vergangenen Jahr hat COVID-19 den Feierlichkeiten zur Pride Month einen großen Dämpfer verpasst. Umso lauter feiern wir heuer die Vielfalt und einige große Marken machen mit.

Wir zeigen euch die besten Pride-Collections.

Mode mit Statement

Es gehört mehr dazu, als Regenbogenflaggen zu hissen, Logos in Regenbogenfarben zu färben oder ein Instagram-Bild zu posten. Viele Brands gehen einen Schritt weiter und setzen sich mit limitierten Kollektionen für die Rechte der LGBTQIA+ Community ein. Wir stellen euch Pride-Collections vor, mit denen man wortwörtlich Flagge bekennt und sich für Liebe, Vielfalt und Inklusivität einsetzt.

Calvin Klein

Calvin Kleins neueste Kampagne ist eine Hommage an die wichtigsten Momente der Queer- und Trans-Bewegung. Als Fortsetzung der #proudinmycalvins-Bewegung greift die Kampagne die Ereignisse auf, die das Leben von Künstlern aus verschiedenen Teilen der Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten geprägt haben. Der Erlös geht an mehrere gemeinnützige Organisationen wie The Trevor Project, ILGA World, onePULSE Foundation und unterstützt den Transgender Legal Defense and Education Fund.

Musikerin Arca gehört zu den Künstlern, die in der diesjährigen Pride-Collection zu sehen sind.

Levi’s

Levi’s launchte die All Pronouns All Love-Kollektion, die die Wichtigkeit des Gebrauches von richtigen Pronomen unterstreichen soll. Der gesamte Erlös kommt OutRight Action International zugute, einer globalen Organisation, die sich für die Rechte von LGBTQIA+ Menschen auf der ganzen Welt einsetzt.

Cos

In Anerkennung des Global Pride 2021 und, um die Vielfalt der Community zu feiern, präsentiert Cos eine limitierte Auflage an Baumwolltaschen und eine T-Shirt-Kollektion. Der Erlös aus dem Verkauf der T-Shirts und Tragetaschen wird an den Kaleidoscope Trust gespendet.

Auch dieses Jahr unterstützt Cos mit einer Sonderkollektion die LGBTQIA+ Gemeinschaft.

H&M

Die H&M-Kampagne Beyond the Rainbow zielt darauf ab, Menschen zu inspirieren, ihre eigenen Geschichten zu teilen und die Grundwerte von Vielfalt, Gleichheit und Toleranz zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der Kampagne wird eine Spende von 100.000 USD an die Free & Equal Campaign überwiesen, die sich für gleiche Rechte und eine faire Behandlung der weltweiten LGBTQIA+ Community einsetzt.

H&M geht mit einer emotionalen Pride-Kampagne über den Regenbogen hinaus.

Toms

Mit der The Unity Collection, bestehend aus farbenfrohen Schuhen, Sonnenbrillen und Co, spendet Toms ein Drittel des Nettogewinns an Brave Trails, ein Sommercamp, das sich speziell an LGBTQIA+ Jugendliche widmet.

Reebok

Pünktlich zum Pride Month 2021 bietet Reebok eine bunte Auswahl an Regenbogen-inspirierten Schuhen und Kleidungsstücken. Darüber hinaus spendet das Label 75.000 Dollar an das Sylvia Rivera Law Project, welches sich für den Zugang zu Sozial-, Gesundheits- und Rechtsdiensten für Menschen aller Geschlechtsidentitäten und -ausdrücke einsetzt.

Club C Revenge Pride Shoes von Reebok, € 90

Swatch

Seit seiner Gründung im Jahr 1983 war die Schweizer Kultuhrenmarke Swatch intuitiv immer offen für Vielfalt in allen Farben und Formen. Dabei spiegelt Swatch das internationale Symbol der Liebe und Hoffnung durch die Regenbogenflagge auf einer Reihe an neuen Modellen wider. Erhältlich ab 4. Juni in allen Swatch Stores, online unter swatch.com.